Жителя Подмосковья осудили за убийство двух пенсионеров

"Признан виновным в убийстве супружеской пары пенсионеров... Приговором суда Корнееву назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима" говорится в сообщении.

Корнеев 14 июля 2018 года пришел в дом к супругам, чтобы решить вопрос о возврате ему денег. Между ним и 81-летним хозяином дома произошел конфликт. Корнеев зарезал сначала мужчину, а затем его 80-летнюю жену, которая выбежала из дома, услышав крики. Преступник сразу скрылся. Задержали его спустя некоторое время.