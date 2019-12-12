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Жителя Подмосковья осудили за убийство двух пенсионеров
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РИА Новости

Жителя Подмосковья осудили за убийство двух пенсионеров

17:40 12.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Суд приговорил жителя Подмосковья к 18 годам колонии строгого режима за убийство супружеской пары пенсионеров, сообщает пресс-служба ГСУСК по Московской области.
"Признан виновным в убийстве супружеской пары пенсионеров... Приговором суда Корнееву назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима" говорится в сообщении.
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Корнеев 14 июля 2018 года пришел в дом к супругам, чтобы решить вопрос о возврате ему денег. Между ним и 81-летним хозяином дома произошел конфликт. Корнеев зарезал сначала мужчину, а затем его 80-летнюю жену, которая выбежала из дома, услышав крики. Преступник сразу скрылся. Задержали его спустя некоторое время.
"Несмотря на отрицание Корнеевым своей причастности к совершению преступления, его вина полностью подтверждается совокупностью доказательств, полученных в ходе предварительного следствия", - добавляется в сообщении.
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Следственный комитет РФМосковская областьПроисшествия
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