Любимов: Рязанская область повышает качество подготовки рабочих кадров

РЯЗАНЬ, 12 дек - РИА Новости. Рязанская область выбрала правильный путь, занимаясь повышением качества профессиональной подготовки рабочих кадров, заявил в четверг губернатор Николай Любимов на вручении наград победителям регионального чемпионата профессионального мастерства "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)".

Региональный чемпионат состоялся в феврале 2019 года. Он объединил около 200 студентов и школьников, которые соревновались в 24 компетенциях, в числе которых столярное дело, малярные и декоративные работы, геодезия, электромонтаж, парикмахерское искусство, ветеринария, лабораторный химический анализ, поварское дело.

Приветствуя 12 декабря победителей чемпионата и их наставников, Любимов отметил, что с каждым годом движение WorldSkills становится все популярнее в регионе: растет количество участников и компетенций, в которых они состязаются. Рязанцы не раз успешно представляли регион и всю страну на соревнованиях высокого уровня. Например, в этом году столяр Андрей Потапов выступал в составе сборной России на мировом чемпионате WorldSkillsKazan и вошел в число лучших молодых специалистов, получив медальон за профессионализм.

"Все это говорит о том, что мы выбрали верный путь в работе по повышению качества профессиональной подготовки рабочих кадров", – сказал в ходе торжественной церемонии губернатор.

Он отметил, что президент России Владимир Путин уделяет особое внимание развитию этого движения в стране, и новый импульс для этого даст инициатива главы государства о создании уже в начале 2020 года специальной организации по поддержке WorldSkills.

"На уровне региона мы также продолжим активную работу по повышению конкурентоспособности молодежи, обеспечению качественной подготовки специалистов по наиболее востребованным в области профессиям, а также модернизации колледжей. Сегодня нацпроекты позволяют нам оснащать их современным оборудованием и мастерскими, – сказал Любимов.