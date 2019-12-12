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Рязанская область
Рязанская область
2019-12-12T17:33+0300
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Любимов: Рязанская область повышает качество подготовки рабочих кадров
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РИА Новости

Любимов: Рязанская область повышает качество подготовки рабочих кадров

17:33 12.12.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловГубернатор Рязанской области Николай Любимов
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
РЯЗАНЬ, 12 дек - РИА Новости. Рязанская область выбрала правильный путь, занимаясь повышением качества профессиональной подготовки рабочих кадров, заявил в четверг губернатор Николай Любимов на вручении наград победителям регионального чемпионата профессионального мастерства "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)".
Региональный чемпионат состоялся в феврале 2019 года. Он объединил около 200 студентов и школьников, которые соревновались в 24 компетенциях, в числе которых столярное дело, малярные и декоративные работы, геодезия, электромонтаж, парикмахерское искусство, ветеринария, лабораторный химический анализ, поварское дело.
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Приветствуя 12 декабря победителей чемпионата и их наставников, Любимов отметил, что с каждым годом движение WorldSkills становится все популярнее в регионе: растет количество участников и компетенций, в которых они состязаются. Рязанцы не раз успешно представляли регион и всю страну на соревнованиях высокого уровня. Например, в этом году столяр Андрей Потапов выступал в составе сборной России на мировом чемпионате WorldSkillsKazan и вошел в число лучших молодых специалистов, получив медальон за профессионализм.
"Все это говорит о том, что мы выбрали верный путь в работе по повышению качества профессиональной подготовки рабочих кадров", – сказал в ходе торжественной церемонии губернатор.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
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Он отметил, что президент России Владимир Путин уделяет особое внимание развитию этого движения в стране, и новый импульс для этого даст инициатива главы государства о создании уже в начале 2020 года специальной организации по поддержке WorldSkills.
"На уровне региона мы также продолжим активную работу по повышению конкурентоспособности молодежи, обеспечению качественной подготовки специалистов по наиболее востребованным в области профессиям, а также модернизации колледжей. Сегодня нацпроекты позволяют нам оснащать их современным оборудованием и мастерскими, – сказал Любимов.
За победу в региональном чемпионате "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)" на торжественной церемонии более 40 начинающих мастеров и их наставников получили свидетельства о выплате единовременного денежного поощрения.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
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Рязанская областьНиколай ЛюбимовВладимир ПутинРязаньРоссияРязанская областьОбщество
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