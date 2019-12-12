Любимов: нацпроекты помогут в воплощении целей и задач России

РЯЗАНЬ, 12 дек - РИА Новости. Национальные проекты стали механизмом реализации стратегических целей и задач России, заявил в четверг губернатор Рязанской области Николай Любимов на вручении паспортов юным жителям региона.
Вручение проходило в рамках гражданско-патриотической акции "Мы - граждане России" и было приурочено ко Дню Конституции Российской Федерации. Паспорта получили 46 школьников из Рязани и районов области. В их числе – отличники учебы, спортсмены, волонтеры, активисты детских и молодежных объединений, организаторы социально значимых мероприятий.
"Получить паспорт в День Конституции в правительстве Рязанской области – высокая честь. Это значит, что вы уже успели сделать что-то важное в жизни", – сказал Любимов, вручая документы.
Он отметил, что для молодежи в стране делается очень многое, и призвал молодых людей быть активными и неравнодушными.
"За время взросления вы станете свидетелями больших изменений в стране и регионе. Наша общая задача – сделать так, чтобы они были позитивными, улучшали жизнь людей. Для этого разработаны национальные проекты, которые стали механизмом реализации стратегических целей и задач России, поставленных президентом Владимиром Путиным. Вместе мы обязательно их решим", - сказал губернатор.
Глава региона поздравил школьников, пожелал им удачи и успехов.