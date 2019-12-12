Любимов: нацпроекты помогут в воплощении целей и задач России

Вручение проходило в рамках гражданско-патриотической акции "Мы - граждане России" и было приурочено ко Дню Конституции Российской Федерации. Паспорта получили 46 школьников из Рязани и районов области. В их числе – отличники учебы, спортсмены, волонтеры, активисты детских и молодежных объединений, организаторы социально значимых мероприятий.