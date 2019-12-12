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Состоялась премьера фильма RT и WWF России "Дикие и свободные"
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РИА Новости

Состоялась премьера фильма RT и WWF России "Дикие и свободные"

16:53 12.12.2019
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Документальный канал RTД представил в кинотеатре "Иллюзион" фильм "Дикие и свободные", приуроченный к 25-летию работы Фонда дикой природы (WWF) в России.
Лента посвящена охране тигров, белых медведей и других редких животных. Над проектом работали волонтеры фонда, ученые и сотрудники заповедников, а озвучил фильм знаменитый телеведущий и ученый Николай Дроздов.
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"Диких и свободных" снимали на Чукотке, в Приморском крае и на юге Сибири.Главными героями стали Татьяна Миненко из "Медвежьего патруля" в чукотском селе на берегу Ледовитого океана, орнитолог Игорь Карякин, восстанавливающий популяцию соколов-балобанов, и Павел Фоменко, руководитель отдела по редким видам Амурского филиала WWF России, специалист по диким кошачьим.
В фильме все герои пользуются обычными приспособлениями для слежки за хищниками, такими как GPS-трекеры и фотоловушки. Волонтеров снабжают квадрокоптерами, чтобы они не рисковали близко подходить к медведям или моржам. Как пояснили на пресс-конференции перед премьерой сотрудники фонда, сейчас для подсчёта популяции диких животных уже начали использовать искусственный интеллект.

"Фильм оставил прекрасное впечатление, ведь он о волонтерах. Я уверен, что таких людей будет с каждым годом всё больше. У нас постепенно просыпается совесть по отношению к животным", — рассказал журналистам Дроздов.

Всемирный фонд дикой природы (WWF) — одна из крупнейших независимых международных природоохранных организаций, объединяющая около 5 млн постоянных сторонников и работающая более чем в 100 странах. Главные цели фонда — сохранение биологического разнообразия, предотвращение нарастающей деградации естественной среды планеты и достижение гармонии человека и природы.
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Всемирный фонд дикой природыНиколай ДроздовРоссияОбщество
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