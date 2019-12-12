Состоялась премьера фильма RT и WWF России "Дикие и свободные"

"Диких и свободных" снимали на Чукотке, в Приморском крае и на юге Сибири.Главными героями стали Татьяна Миненко из "Медвежьего патруля" в чукотском селе на берегу Ледовитого океана, орнитолог Игорь Карякин, восстанавливающий популяцию соколов-балобанов, и Павел Фоменко, руководитель отдела по редким видам Амурского филиала WWF России, специалист по диким кошачьим.

В фильме все герои пользуются обычными приспособлениями для слежки за хищниками, такими как GPS-трекеры и фотоловушки. Волонтеров снабжают квадрокоптерами, чтобы они не рисковали близко подходить к медведям или моржам. Как пояснили на пресс-конференции перед премьерой сотрудники фонда, сейчас для подсчёта популяции диких животных уже начали использовать искусственный интеллект.