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В Омске проводят проверку после нападения бродячих собак на ребенка
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РИА Новости

В Омске проводят проверку после нападения бродячих собак на ребенка

16:43 12.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 12 дек – РИА Новости. СК в Омске организовал проверку после нападения на девятилетнего мальчика стаи бродячих собак, сообщает в четверг СУСК РФ по региону.
"Проводится доследственная проверка по сообщениям, размещенным в региональных средствах массовой информации, о том, что в Омске девятилетнего мальчика покусали бродячие собаки", - говорится в сообщении.
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По предварительным данным СК, на днях в микрорайоне Старый Кировск бродячие собаки напали на мальчика и покусали его. Прохожим удалось отбить ребенка у стаи, после чего пострадавшего на скорой помощи увезли в детскую городскую больницу, где мальчику обработали и зашили раны, уточнили в управлении.
"В ходе проверки, зарегистрированной по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), будет дана правовая оценка бездействию работников спецавтохозяйства, в функции которого входит отлов бродячих животных", - говорится в сообщении.
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Следственный комитет РФОмскПроисшествия
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