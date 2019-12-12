В Омске проводят проверку после нападения бродячих собак на ребенка

"Проводится доследственная проверка по сообщениям, размещенным в региональных средствах массовой информации, о том, что в Омске девятилетнего мальчика покусали бродячие собаки", - говорится в сообщении.
30 ноября, 16:47Кинолог рассказал, как избежать укусов бродячих собак
По предварительным данным СК, на днях в микрорайоне Старый Кировск бродячие собаки напали на мальчика и покусали его. Прохожим удалось отбить ребенка у стаи, после чего пострадавшего на скорой помощи увезли в детскую городскую больницу, где мальчику обработали и зашили раны, уточнили в управлении.
"В ходе проверки, зарегистрированной по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), будет дана правовая оценка бездействию работников спецавтохозяйства, в функции которого входит отлов бродячих животных", - говорится в сообщении.