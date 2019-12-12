В Ижевске ищут мужчину, угрожавшего убить двух школьниц

По данным ведомства, 11 декабря около 7.15 (6.15 мск) неизвестный мужчина на улице Азина напал на 11-летнюю девочку, которая шла в школу. Мужчина схватил ребенка за плечо и потащил в сторону проезжей части, при этом угрожал ее убить. Девочке удалось вырваться и убежать. Через несколько минут аналогичное нападение произошло на улице Фестивальной. Мужчина схватил за шею 14-летнюю девочку, направлявшуюся в школу, и потребовал не кричать. Девочке также удалось убежать.