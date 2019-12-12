В Ижевске ищут мужчину, угрожавшего убить двух школьниц

УФА, 12 дек - РИА Новости. Следственные органы Удмуртии разыскивают мужчину, который утром напал в разных местах Ижевска на двух девочек, направлявшихся в школу, и угрожал им убийством, обе школьницы смогли дать отпор преступнику и убежать, сообщает СУСК по региону.
По данным ведомства, 11 декабря около 7.15 (6.15 мск) неизвестный мужчина на улице Азина напал на 11-летнюю девочку, которая шла в школу. Мужчина схватил ребенка за плечо и потащил в сторону проезжей части, при этом угрожал ее убить. Девочке удалось вырваться и убежать. Через несколько минут аналогичное нападение произошло на улице Фестивальной. Мужчина схватил за шею 14-летнюю девочку, направлявшуюся в школу, и потребовал не кричать. Девочке также удалось убежать.
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"В рамках проверки изъята видеозапись камеры наружного наблюдения, на которой запечатлен момент первого нападения, опрошены обе девочки и их родители, составлен фоторобот внешности предполагаемого преступника. Следователями совместно с полицейскими принимаются все необходимые меры к установлению его личности",- сообщает удмуртский СК.