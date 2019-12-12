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Теплоснабжение
2019-12-12T16:26+0300
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Чистая прибыль "Русгидро" по МСФО за 9 месяцев снизилась на 23,5%
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РИА Новости

Чистая прибыль "Русгидро" по МСФО за 9 месяцев снизилась на 23,5%

16:26 12.12.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковРоссийские рубли
Российские рубли
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Чистая прибыль "Русгидро" по МСФО за девять месяцев 2019 года сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 23,5% и составила 35,157 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.
Выручка компании снизилась на 0,3% и составила 258,284 миллиарда рублей. Показатель EBITDA снизился на 13,1% - до 70,429 миллиарда рублей.
"Русгидро" — российская энергетическая компания, которая объединяет 70 гидроэлектростанций в России и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "Русгидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 39,4 ГВт.
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ТеплоснабжениеЭкономика
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