Чистая прибыль "Русгидро" по МСФО за 9 месяцев снизилась на 23,5%

Выручка компании снизилась на 0,3% и составила 258,284 миллиарда рублей. Показатель EBITDA снизился на 13,1% - до 70,429 миллиарда рублей.

"Русгидро" — российская энергетическая компания, которая объединяет 70 гидроэлектростанций в России и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "Русгидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 39,4 ГВт.