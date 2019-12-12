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2019-12-12T17:03+0300
https://ria.ru/20191212/1562319458.html
Кот Гидрант – талисман пожарных
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РИА Новости
Кот Гидрант – талисман пожарных
В пожарной части № 111 по охране Новосибирского района живет кот по кличке Гидрант. Он появился там более года назад, когда работники части боролись со сложным пожаром. Обгоревшего котенка спасли, вылечили и оставили при части. Теперь Гидрант – гордость и любимец пожарных.
2019-12-12T16:13+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=11217596&type=mp4
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PT1M02S

Кот Гидрант – талисман пожарных

16:13 12.12.2019 (обновлено: 17:03 12.12.2019)
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В пожарной части № 111 по охране Новосибирского района живет кот по кличке Гидрант. Он появился там более года назад, когда работники части боролись со сложным пожаром. Обгоревшего котенка спасли, вылечили и оставили при части. Теперь Гидрант – гордость и любимец пожарных.
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