Кот Гидрант – талисман пожарных

В пожарной части № 111 по охране Новосибирского района живет кот по кличке Гидрант. Он появился там более года назад, когда работники части боролись со сложным пожаром. Обгоревшего котенка спасли, вылечили и оставили при части. Теперь Гидрант – гордость и любимец пожарных.
В пожарной части № 111 по охране Новосибирского района живет кот по кличке Гидрант. Он появился там более года назад, когда работники части боролись со сложным пожаром. Обгоревшего котенка спасли, вылечили и оставили при части. Теперь Гидрант – гордость и любимец пожарных.
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