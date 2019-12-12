Путин отметил роль КС в формировании нового законодательства

"Важная тема - внедрение цифровых технологий, что требует создания соответствующей правовой базы. И на основе толкования положений Конституции будет развиваться новое законодательство в сфере, которая только формируется, где приходится, по сути, идти непроторенным путем. Прежде всего, это касается обеспечения должного баланса между задачами технологического прогресса и целями защиты прав и свобод человека", - заявил Путин на встрече с судьями КС в четверг.