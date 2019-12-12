Путин отметил роль КС в формировании нового законодательства

НОВО-ОГАРЕВО, 12 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратил внимание на роль Конституционного суда в формировании новой законодательной базы, необходимой для процесса цифровизации, а также в деле расчистки существующего правового массива от избыточных требований.
"Важная тема - внедрение цифровых технологий, что требует создания соответствующей правовой базы. И на основе толкования положений Конституции будет развиваться новое законодательство в сфере, которая только формируется, где приходится, по сути, идти непроторенным путем. Прежде всего, это касается обеспечения должного баланса между задачами технологического прогресса и целями защиты прав и свобод человека", - заявил Путин на встрече с судьями КС в четверг.
Он упомянул и об уже принятых решениях Конституционного суда, послуживших делу совершенствования нынешнего законодательства.
"Сегодня на повестке дня расчистка нормативного правового массива от избыточных требований, препятствующих экономической активности. Конституционным судом приняты решения, в том числе в этом году, где нормам, содержащим такого рода ограничения, дано конституционно-правовое толкование либо они уже вовсе признаны неконстиутционными", - отметил Путин.