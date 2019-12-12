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Путин отметил роль КС в формировании нового законодательства
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РИА Новости

Путин отметил роль КС в формировании нового законодательства

16:09 12.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время традиционной встречи с судьями Конституционного Суда, приуроченной ко Дню Конституции России
Президент России Владимир Путин во время традиционной встречи с судьями Конституционного Суда, приуроченной ко Дню Конституции России
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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НОВО-ОГАРЕВО, 12 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратил внимание на роль Конституционного суда в формировании новой законодательной базы, необходимой для процесса цифровизации, а также в деле расчистки существующего правового массива от избыточных требований.
"Важная тема - внедрение цифровых технологий, что требует создания соответствующей правовой базы. И на основе толкования положений Конституции будет развиваться новое законодательство в сфере, которая только формируется, где приходится, по сути, идти непроторенным путем. Прежде всего, это касается обеспечения должного баланса между задачами технологического прогресса и целями защиты прав и свобод человека", - заявил Путин на встрече с судьями КС в четверг.
Он упомянул и об уже принятых решениях Конституционного суда, послуживших делу совершенствования нынешнего законодательства.
"Сегодня на повестке дня расчистка нормативного правового массива от избыточных требований, препятствующих экономической активности. Конституционным судом приняты решения, в том числе в этом году, где нормам, содержащим такого рода ограничения, дано конституционно-правовое толкование либо они уже вовсе признаны неконстиутционными", - отметил Путин.
Президент России Владимир Путин во время традиционной встречи с судьями Конституционного Суда, приуроченной ко Дню Конституции России
16:02
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2001114
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Конституционный суд РФВладимир ПутинРоссияПолитика
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