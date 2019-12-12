Пресс-конференция главы Комитета ГД по международным делам Л. Слуцкого

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20 декабря в 12:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет пресс-конференция председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонида СЛУЦКОГО по итогам года.