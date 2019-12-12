Пресс-конференция главы Комитета ГД по международным делам Л. Слуцкого

В ходе мероприятия будут прокомментированы актуальные вопросы международной повестки, включая проблемы международной безопасности, отношения России с США, со странами НАТО и Евросоюза, роль России в сирийском мирном урегулировании, усилия России по минимизации напряженности вокруг Ирана, отношения России с Грузией и Украиной.
Особое внимание будет уделено парламентской дипломатии, участию российских парламентариев в работе ПАСЕ, ПА ОБСЕ и других структурах.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Особое внимание будет уделено парламентской дипломатии, участию российских парламентариев в работе ПАСЕ, ПА ОБСЕ и других структурах.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/