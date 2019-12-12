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В Саратовской области мужчины возили на санках труп местного жителя
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РИА Новости

В Саратовской области мужчины возили на санках труп местного жителя

15:55 12.12.2019 (обновлено: 17:46 12.12.2019)
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© Фото : СУСК России по Саратовской областиНа улице Полбина города Вольска обнаружено тело мужчины, брошенное на санках
На улице Полбина города Вольска обнаружено тело мужчины, брошенное на санках
© Фото : СУСК России по Саратовской области
На улице Полбина города Вольска обнаружено тело мужчины, брошенное на санках
САРАТОВ, 12 дек — РИА Новости. В городе Вольске (Саратовская область) следователи возбудили уголовное дело из-за смерти местного жителя, тело которого двое мужчин бросили на улице. Об этом сообщает областное управление Следственного комитета.
По данным следствия, вечером 10 декабря житель одного из домов на улице Полбина обратил внимание на шум снаружи и вышел на улицу. Двое мужчин, находившиеся неподалеку, заметили его, бросили что-то и убежали. Хозяин дома подошел ближе и обнаружил труп 39-летнего местного жителя. На фото, опубликованном главком СК, видно, что тело лежит на санках.
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Следователи возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Вместе с оперативниками они установили, что к преступлению может быть причастен 17-летний местный житель. Его задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Подростку грозит до 15 лет лишения свободы.
Данных о втором мужчине СК не приводит. Как пишет издание "Вольск.ру", вторым якобы был 39-летний ранее судимый отец задержанного подростка. Оба они хотели спрятать тело, но их спугнули.
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Следственный комитет РФСаратовская областьВольскПроисшествия
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