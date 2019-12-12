В Саратовской области мужчины возили на санках труп местного жителя

По данным следствия, вечером 10 декабря житель одного из домов на улице Полбина обратил внимание на шум снаружи и вышел на улицу. Двое мужчин, находившиеся неподалеку, заметили его, бросили что-то и убежали. Хозяин дома подошел ближе и обнаружил труп 39-летнего местного жителя. На фото, опубликованном главком СК, видно, что тело лежит на санках.