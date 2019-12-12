Путин рассказал о важности понимания Конституции

НОВО-ОГАРЕВО, 12 дек - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин заявил, что от сущностного понимания Конституции РФ и ее ценностей во многом зависит качество принимаемых в стране законов, и в этом смысле невозможно переоценить роль Конституционного суда , который последовательно доказывает свою востребованность как хранителя конституционного порядка.

"На протяжении всей деятельности Конституционный суд последовательно доказывает свою востребованность как надежного хранителя конституционного порядка, что имеет огромное значение для укрепления и суверенитета нашей страны, и развития экономики, и защиты прав и свобод граждан, обеспечения общественной и политической стабильности", - заявил Путин на встрече с судьями КС в четверг.

Он обратил внимание на то, насколько "всеобъемлющим и одновременно четким в своих целях, ценностях и смыслах" является содержание основного закона и насколько богат потенциал его развития.

"От глубокого, сущностного понимания Конституции, принципов Конституции и ценностей её напрямую зависит и качество принимаемых законов, а значит во многом и качество жизни людей, развитие общества, эффективность самого государства. И здесь невозможно переоценить роль Конституционного суда, который осуществляет контроль над деятельностью законодателей", - подчеркнул президент РФ.