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Путин рассказал о важности понимания Конституции
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РИА Новости

Путин рассказал о важности понимания Конституции

15:53 12.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время традиционной встречи с судьями Конституционного Суда, приуроченной ко Дню Конституции России
Президент России Владимир Путин во время традиционной встречи с судьями Конституционного Суда, приуроченной ко Дню Конституции России
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин во время традиционной встречи с судьями Конституционного Суда, приуроченной ко Дню Конституции России
НОВО-ОГАРЕВО, 12 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что от сущностного понимания Конституции РФ и ее ценностей во многом зависит качество принимаемых в стране законов, и в этом смысле невозможно переоценить роль Конституционного суда, который последовательно доказывает свою востребованность как хранителя конституционного порядка.
"На протяжении всей деятельности Конституционный суд последовательно доказывает свою востребованность как надежного хранителя конституционного порядка, что имеет огромное значение для укрепления и суверенитета нашей страны, и развития экономики, и защиты прав и свобод граждан, обеспечения общественной и политической стабильности", - заявил Путин на встрече с судьями КС в четверг.
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День Конституции в России
Он обратил внимание на то, насколько "всеобъемлющим и одновременно четким в своих целях, ценностях и смыслах" является содержание основного закона и насколько богат потенциал его развития.
"От глубокого, сущностного понимания Конституции, принципов Конституции и ценностей её напрямую зависит и качество принимаемых законов, а значит во многом и качество жизни людей, развитие общества, эффективность самого государства. И здесь невозможно переоценить роль Конституционного суда, который осуществляет контроль над деятельностью законодателей", - подчеркнул президент РФ.
Российский лидер отметил, что постановления КС уже охватывают практически все сферы общественных отношений. "И ваши правовые позиции учитываются при создании законов и в правоприменительной практике", - добавил Путин.
Президент России Владимир Путин во время традиционной встречи с судьями Конституционного Суда, приуроченной ко Дню Конституции России
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