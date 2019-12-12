Госдума поддержала проект о программах по противодействию коррупции

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект об утверждении дополнительных профессиональных программ по противодействию коррупции.
Законопроектом утверждаются дополнительные профессиональные программы по вопросам противодействия коррупции, предупреждения коррупции в организациях, по контролю за выполнением этих мер, по методическому обеспечению мер, направленных на развитие муниципальной службы.
Также законопроектом Минтруд наделяется полномочием по утверждению таких типовых программ.
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