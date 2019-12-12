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Госдума поддержала проект о программах по противодействию коррупции
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РИА Новости

Госдума поддержала проект о программах по противодействию коррупции

15:53 12.12.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект об утверждении дополнительных профессиональных программ по противодействию коррупции.
Законопроектом утверждаются дополнительные профессиональные программы по вопросам противодействия коррупции, предупреждения коррупции в организациях, по контролю за выполнением этих мер, по методическому обеспечению мер, направленных на развитие муниципальной службы.
Также законопроектом Минтруд наделяется полномочием по утверждению таких типовых программ.
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка
9 декабря, 09:59
В России планируют ввести новые меры для борьбы с коррупцией
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Министерство труда и социальной защиты РФГосдума РФОбщество
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