Путин рассказал о частых ссылках на позицию КС при проработке решений

"Мы неоднократно, когда с коллегами из правительства собираемся, думаем о принятии тех или иных вопросов, очень часто в ходе дискуссии - а у нас вопросы эти обсуждаются очень открыто, по существу, в спорах очень часто рождается решение - и очень часто кто-то из оппонентов ссылается в обоснование своей позиции на позицию Конституционного суда по тем или другим вопросам. Это практика, с которой мы все время имеем дело", - упомянул Путин в ходе встречи с судьями КС в четверг.