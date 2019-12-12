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Путин рассказал о частых ссылках на позицию КС при проработке решений
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РИА Новости

Путин рассказал о частых ссылках на позицию КС при проработке решений

15:44 12.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время традиционной встречи с судьями Конституционного Суда, приуроченной ко Дню Конституции России
Президент России Владимир Путин во время традиционной встречи с судьями Конституционного Суда, приуроченной ко Дню Конституции России
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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НОВО-ОГАРЕВО, 12 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что при проработке решений совместно с представителями правительства часто возникают споры, в качестве обоснования своей позиции оппоненты в этих дискуссиях нередко ссылаются на позицию Конституционного суда.
"Мы неоднократно, когда с коллегами из правительства собираемся, думаем о принятии тех или иных вопросов, очень часто в ходе дискуссии - а у нас вопросы эти обсуждаются очень открыто, по существу, в спорах очень часто рождается решение - и очень часто кто-то из оппонентов ссылается в обоснование своей позиции на позицию Конституционного суда по тем или другим вопросам. Это практика, с которой мы все время имеем дело", - упомянул Путин в ходе встречи с судьями КС в четверг.
Президент России Владимир Путин во время традиционной встречи с судьями Конституционного Суда, приуроченной ко Дню Конституции России
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Конституционный суд РФПравительство РФВладимир ПутинРоссияПолитика
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