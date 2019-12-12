Жириновский предложил отмечать день основания неделимой России

"Единая, неделимая - это не я придумал. Это русские князья 21 сентября 862 года договорились, из Пскова князья, из Великого Новгорода. Вот день рождения России. И нам уже 1157 лет. Я вчера сказал президенту: "Что мы будем праздновать в 2020 году - тридцатилетие России? Мы приняли документ о независимости 12 июня 1990 года. Молодое государство что ли? Надо подумать, может быть. Назовем это не как день рождения России, а на какой-то документ сослаться", - рассказал Жириновский во время празднования юбилея партии в Кремлевском дворце.