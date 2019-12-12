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Жириновский предложил отмечать день основания неделимой России
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РИА Новости

Жириновский предложил отмечать день основания неделимой России

15:31 12.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЛидер ЛДПР Владимир Жириновский во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным по случаю 30-летия ЛДПР
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным по случаю 30-летия ЛДПР
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным по случаю 30-летия ЛДПР
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что предложил президенту РФ Владимиру Путину учредить 21 сентября праздник основания неделимой России.
Путин встретился с Жириновским накануне 30-летия ЛДПР.
"Единая, неделимая - это не я придумал. Это русские князья 21 сентября 862 года договорились, из Пскова князья, из Великого Новгорода. Вот день рождения России. И нам уже 1157 лет. Я вчера сказал президенту: "Что мы будем праздновать в 2020 году - тридцатилетие России? Мы приняли документ о независимости 12 июня 1990 года. Молодое государство что ли? Надо подумать, может быть. Назовем это не как день рождения России, а на какой-то документ сослаться", - рассказал Жириновский во время празднования юбилея партии в Кремлевском дворце.
Президент РФ Владимир Путин и лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время встречи по случаю 30-летия ЛДПР. 11 декабря 2019
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"Мы будем настаивать, чтобы праздником в перспективе стало 21 сентября, когда русские князья решили, что хватит отбиваться поодиночке от шведов, от немцев, от поляков, от монголов. Вот она, Русь", - подчеркнул политик.
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ЛДПРВладимир ПутинВладимир ЖириновскийРоссияОбщество
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