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Политолог прокомментировал высылку немецких дипломатов
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РИА Новости

Политолог прокомментировал высылку немецких дипломатов

15:26 12.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции у посольства Германии в Москве
Сотрудник полиции у посольства Германии в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Приняв решение о высылке двух немецких дипломатов, Россия поступила в рамках международных традиций. Об этом заявил RT профессор МГУ, политолог Андрей Манойло.

"Зеркальный ответ России полностью грамотен. Так принято в международных отношениях", — пояснил эксперт.

По его мнению, российский ответ можно считать весьма тактичным, поскольку сотрудникам дипмиссии дали на сборы неделю, а не стандартные 24 часа.
На прошлой неделе МИД Германии объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства России в Берлине. В ответ МИД России выслал двух немецких дипломатов в Москве.
Министерство иностранных дел Германии в Берлине
12:14
В МИД Германии прокомментировали высылку из России двух дипломатов
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