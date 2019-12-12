Политолог прокомментировал высылку немецких дипломатов

"Зеркальный ответ России полностью грамотен. Так принято в международных отношениях", — пояснил эксперт.

По его мнению, российский ответ можно считать весьма тактичным, поскольку сотрудникам дипмиссии дали на сборы неделю, а не стандартные 24 часа.