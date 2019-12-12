Политолог прокомментировал высылку немецких дипломатов

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Приняв решение о высылке двух немецких дипломатов, Россия поступила в рамках международных традиций. Об этом заявил RT профессор МГУ, политолог Андрей Манойло.
"Зеркальный ответ России полностью грамотен. Так принято в международных отношениях", — пояснил эксперт.
По его мнению, российский ответ можно считать весьма тактичным, поскольку сотрудникам дипмиссии дали на сборы неделю, а не стандартные 24 часа.
На прошлой неделе МИД Германии объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства России в Берлине. В ответ МИД России выслал двух немецких дипломатов в Москве.