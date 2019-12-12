Услуги Москвы по поддержке компаний получили международный сертификат

"Очень важно, что наша работа получила высокую оценку аудиторов. Выданные сертификаты соответствия системе менеджмента качества подтверждают высокое качество услуг департамента – а это займы для промышленников, подбор промышленной площадки, а также услуги особой экономической зоны "Технополис "Москва", - приводит пресс-служба слова руководителя ДИПП Александра Прохорова .

В свою очередь, представитель компании "Ростехсерт" Мария Королева отметила, что уровень оказания услуг населению - это один из показателей, определяющих качество жизни в городе.

"Поэтому соответствие услуг ДИПП международным стандартам свидетельствует о том, что департамент заботится об их качестве, а, следовательно, о текущих и потенциальных потребителях этих услуг", - процитировала пресс-служба Королеву.