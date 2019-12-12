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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
2019-12-12T18:33+0300
https://ria.ru/20191212/1562316387.html
Услуги Москвы по поддержке компаний получили международный сертификат
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РИА Новости

Услуги Москвы по поддержке компаний получили международный сертификат

15:12 12.12.2019 (обновлено: 18:33 12.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичУлица Новый Арбат в Москве
Улица Новый Арбат в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Предоставляемые правительством Москвы услуги по поддержке промышленных предприятий получили международный и российский сертификаты качества, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
После проведенного в ДИПП аудита эксперты международной компании Quality Austria и российской компании по сертификации "Ростехсерт" выдали департаменту сертификаты соответствия требованиям ISO 9001:2015 и ГОСТ Р ИСО 9001-2015, говорится в сообщении. Сертификаты вручил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Очень важно, что наша работа получила высокую оценку аудиторов. Выданные сертификаты соответствия системе менеджмента качества подтверждают высокое качество услуг департамента – а это займы для промышленников, подбор промышленной площадки, а также услуги особой экономической зоны "Технополис "Москва", - приводит пресс-служба слова руководителя ДИПП Александра Прохорова.

В свою очередь, представитель компании "Ростехсерт" Мария Королева отметила, что уровень оказания услуг населению - это один из показателей, определяющих качество жизни в городе.
"Поэтому соответствие услуг ДИПП международным стандартам свидетельствует о том, что департамент заботится об их качестве, а, следовательно, о текущих и потенциальных потребителях этих услуг", - процитировала пресс-служба Королеву.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладимир Ефимов (политик)Александр ПрохоровМоскваЭкономика
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