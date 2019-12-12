Услуги Москвы по поддержке компаний получили международный сертификат

МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Предоставляемые правительством Москвы услуги по поддержке промышленных предприятий получили международный и российский сертификаты качества, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
После проведенного в ДИПП аудита эксперты международной компании Quality Austria и российской компании по сертификации "Ростехсерт" выдали департаменту сертификаты соответствия требованиям ISO 9001:2015 и ГОСТ Р ИСО 9001-2015, говорится в сообщении. Сертификаты вручил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Очень важно, что наша работа получила высокую оценку аудиторов. Выданные сертификаты соответствия системе менеджмента качества подтверждают высокое качество услуг департамента – а это займы для промышленников, подбор промышленной площадки, а также услуги особой экономической зоны "Технополис "Москва", - приводит пресс-служба слова руководителя ДИПП Александра Прохорова.
В свою очередь, представитель компании "Ростехсерт" Мария Королева отметила, что уровень оказания услуг населению - это один из показателей, определяющих качество жизни в городе.
"Поэтому соответствие услуг ДИПП международным стандартам свидетельствует о том, что департамент заботится об их качестве, а, следовательно, о текущих и потенциальных потребителях этих услуг", - процитировала пресс-служба Королеву.