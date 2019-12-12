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МИД заявил об отсутствии у следствия доказательной базы по делу MH17
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РИА Новости

МИД заявил об отсутствии у следствия доказательной базы по делу MH17

14:43 12.12.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Убедительной доказательной базы по расследованию катастрофы MH17 в Донбассе у совместной следственной группы до сих пор нет, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"С чем следствие придет на суд в марте 2020 года - во здесь нет ясности. Убедительной доказательной базы по-прежнему нет", - заявила она.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH 17 , потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.
Совместная следственная группа (JIT) утверждает, что Boeing сбили из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска. Его якобы доставили из России, а потом вернули обратно. В июне JIT опубликовала новый доклад, в котором называла имена четырех человек, которых считает причастными к доставке "Бука" на позицию и удару по Boeing. Это россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулато, а также украинец Леонид Харченко. При этом в качестве доказательств использовалась информация из непроверенных источников (например, фотографии из соцсетей, сообщения из интернета).
Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению и не раз заявляла о предвзятости следствия.
Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)
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Ситуация в ДНР и ЛНРМария ЗахароваMH17. РасследованиеБук (зенитный ракетный комплекс)ДонбассМИД РФРоссияВ мире
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