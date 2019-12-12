Медведев утвердил субъекты софинансирования выплат многодетным семьям

"Подписанным распоряжением утверждён перечень субъектов Федерации, в которых в 2020 году будут софинансироваться расходные обязательства, возникающие при установлении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего или последующих детей (далее – перечень). В перечень включены 75 субъектов Федерации (в 2019 году – 62...)", - говорится в справке к документу.