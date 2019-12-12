Медведев утвердил субъекты софинансирования выплат многодетным семьям

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил перечень субъектов страны, которые получат софинансирование для поддержки семей при рождении третьего и последующих детей, в 2020 году их станет на 13 больше, чем сейчас, сообщается на сайте правительства.
"Подписанным распоряжением утверждён перечень субъектов Федерации, в которых в 2020 году будут софинансироваться расходные обязательства, возникающие при установлении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего или последующих детей (далее – перечень). В перечень включены 75 субъектов Федерации (в 2019 году – 62...)", - говорится в справке к документу.
Уточняется, что общий объём средств на софинансирование выплат в 2020 году составит 55,3 миллиарда рублей, в том числе 45,8 миллиарда рублей из федерального бюджета и 9,5 миллиарда рублей из бюджетов субъектов. Это позволит регионам с неблагоприятной демографической ситуацией продолжить поддержку семей при рождении третьего и последующих детей.