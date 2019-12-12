Жительница Ямала отдала четыре миллиона рублей за "снятие порчи"

Уточняется, что в полицию Салехарда обратилась 51-летняя женщина, которая несколько месяцев переводила деньги мошенникам. Правоохранители выяснили, что летом этого года на одном из телеканалов шла передача о снятии порчи. Женщина связалась по телефону, указанному на экране, с "целителями". Как отметили в УМВД, она стала регулярно общаться с ними, собеседники же в свою очередь убеждали ее ничего не говорить родным и знакомым об этом методе лечения.