Жительница Ямала отдала четыре миллиона рублей за "снятие порчи"

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 дек - РИА Новости. Жительница Ямало-Ненецкого автономного округа перечислила мошенникам более 4 миллионов рублей за снятие порчи по телефону, "исцеление" длилось около четырех месяцев, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Уточняется, что в полицию Салехарда обратилась 51-летняя женщина, которая несколько месяцев переводила деньги мошенникам. Правоохранители выяснили, что летом этого года на одном из телеканалов шла передача о снятии порчи. Женщина связалась по телефону, указанному на экране, с "целителями". Как отметили в УМВД, она стала регулярно общаться с ними, собеседники же в свою очередь убеждали ее ничего не говорить родным и знакомым об этом методе лечения.
"Телефонное "исцеление" потерпевшей длилось около четырех месяцев, за это время на счет злоумышленников поступило более 4 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Местный отдел МВД возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве. Полицейские выясняют, кто может быть причастен к обману жительницы Ямала.