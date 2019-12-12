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Жительница Ямала отдала четыре миллиона рублей за "снятие порчи"
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РИА Новости

Жительница Ямала отдала четыре миллиона рублей за "снятие порчи"

14:20 12.12.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЖенщина с пультом
Женщина с пультом
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Женщина с пультом. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 дек - РИА Новости. Жительница Ямало-Ненецкого автономного округа перечислила мошенникам более 4 миллионов рублей за снятие порчи по телефону, "исцеление" длилось около четырех месяцев, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Уточняется, что в полицию Салехарда обратилась 51-летняя женщина, которая несколько месяцев переводила деньги мошенникам. Правоохранители выяснили, что летом этого года на одном из телеканалов шла передача о снятии порчи. Женщина связалась по телефону, указанному на экране, с "целителями". Как отметили в УМВД, она стала регулярно общаться с ними, собеседники же в свою очередь убеждали ее ничего не говорить родным и знакомым об этом методе лечения.
"Телефонное "исцеление" потерпевшей длилось около четырех месяцев, за это время на счет злоумышленников поступило более 4 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Местный отдел МВД возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве. Полицейские выясняют, кто может быть причастен к обману жительницы Ямала.
Наручники. Архивное фото
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Ямало-Ненецкий автономный округЯмалСалехардПроисшествия
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