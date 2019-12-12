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Во Львове неизвестные сорвали сессию горсовета
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РИА Новости

Во Львове неизвестные сорвали сессию горсовета

14:18 12.12.2019
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© Fotolia / SeqoyaВид на Львов, Украина
Вид на Львов, Украина
© Fotolia / Seqoya
КИЕВ, 12 дек – РИА Новости. Неизвестные ворвались в помещение районной администрации во Львове и сорвали заседание сессии городского совета, сообщила в четверг пресс-служба горсовета.
"Сегодня, 12 декабря, в помещении Шевченковской районной администрации должно было состояться очередное заседание сессии Львовского городского совета. Но неизвестные лица ворвались в помещение районной администрации, выбив входную дверь и повредив другое имущество", - говорится в сообщении.
Как отмечается, группа неизвестных захватила зал заседаний, таким образом препятствуя началу сессии.
"Среди лиц, совершавших противоправные действия, зафиксированы люди, которые выламывали ранее двери в мэрии, а также обливали должностных лиц неизвестным веществом", - отметили в пресс-службе и добавили, что во время инцидента в помещении находились представители правоохранительных органов.
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