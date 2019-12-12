Во Львове неизвестные сорвали сессию горсовета

"Сегодня, 12 декабря, в помещении Шевченковской районной администрации должно было состояться очередное заседание сессии Львовского городского совета. Но неизвестные лица ворвались в помещение районной администрации, выбив входную дверь и повредив другое имущество", - говорится в сообщении.

"Среди лиц, совершавших противоправные действия, зафиксированы люди, которые выламывали ранее двери в мэрии, а также обливали должностных лиц неизвестным веществом", - отметили в пресс-службе и добавили, что во время инцидента в помещении находились представители правоохранительных органов.