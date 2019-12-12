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Религия и мировоззрение
2019-12-12T14:10+0300
https://ria.ru/20191212/1562313246.html
Расшитые янтарем платья мусульман выставят на аукционе в Калининграде
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РИА Новости

Расшитые янтарем платья мусульман выставят на аукционе в Калининграде

14:10 12.12.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДевушки на проспекте имени В.В. Путина в Грозном
Девушки на проспекте имени В.В. Путина в Грозном
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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КАЛИНИНГРАД, 12 дек - РИА Новости. Расшитые янтарем мусульманские платья - абайи - впервые будут выставлены на аукционе в Калининграде наряду с инклюзами, сообщили журналистам в пресс-службе калининградского янтарного комбината.
"Впервые в истории добычи российского янтаря на аукцион 16 декабря будут выставлены инклюзы - редкие сувенирные янтарные камни с заключенными в них обитателями доисторического мира. В дополнение к инклюзам покупателям будут предложены три абайи, украшенные вышитыми узорами из янтарных бусин разных цветов, форм и размеров", - рассказали в пресс-службе.
На предприятии отметили, что минимальная стартовая стоимость уникальных янтарных нарядов составляет 70 тысяч рублей. Абайи отличаются по фасону и количеству использованного янтаря. Ценность каждого платья определялась, исходя из веса, размера и видов использованного янтаря, а также уровня сложности ручной работы.
Аукцион "Янтарь-инклюз" состоится в двух форматах: сначала в классическом – с присутствием в зале покупателей или их представителей, а затем – на электронной площадке. В пресс-службе комбината отметили, что платья будут выставлены в очном туре аукциона. В онлайн-торгах абайи в качестве лотов участвовать не будут.
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Заочный аукцион пройдет в онлайн-режиме на электронной торговой площадке биржи "Санкт-Петербург", на базе которой создан специальный онлайн-ресурс, который позволяет зарегистрироваться в качестве участника аукциона, выбрать сувенирный янтарь с инклюзами и приобрести его после начала открытых торгов. При этом в аукционе могут принять участие все желающие – физические и юридические лица.
Всего на аукцион выставлено 50 инклюзов, добытых в течение 2019 года Калининградским янтарным комбинатом. Янтарь с включениями животного происхождения составляет около 2% от всего объема добываемого сырья. Стартовая стоимость самого дорого из выставленных на аукцион инклюзов весом в 50 граммов превышает 17 тысяч рублей. Самая низкая начальная цена в 800 рублей установлена на янтарь весом 4 грамма.
АО "Калининградский янтарный комбинат" образован в 1947 году на базе Кёнигсбергской янтарной мануфактуры. Расположен в поселке Янтарном Калининградской области, где сосредоточено около 90% мировых разведанных янтарных запасов. В 2013 году, согласно указу президента Владимира Путина, комбинат был передан под управление государственной корпорации "Ростех".
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Религия и мировоззрениеКалининградрелигия
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