Актер из сериала "Чужестранка" умер в 14 лет

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Шотландский актер Джек Бернс скончался в возрасте 14 лет, сообщает Metro.
Подростка нашли мертвым в его доме в Гриноке, где он жил вместе с родителями и братом. Причина смерти пока не известна, однако в полиции сообщили, что не рассматривают криминальную версию.
Прощание и похороны состоятся 12 декабря.
Бернс получил известность, снявшись в нескольких сериалах и шоу, включая "Чужестранку" и "На виду". Актер также серьезно занимался танцами и посещал престижную школу балета в Глазго.