Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-12T14:04+0300
https://ria.ru/20191212/1562312810.html
Песков ответил на вопрос о цензуре на телевидении и шутках про Путина
https://cdn24.img.ria.ru/images/156228/48/1562284878_0:92:2799:1666_1036x0_80_0_0_ef72441f07de3b028e1df662ba846e54.jpg
РИА Новости

Песков ответил на вопрос о цензуре на телевидении и шутках про Путина

14:04 12.12.2019
613
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос о том, стало ли больше цензуры на российском ТВ и действительно ли есть запрет на упоминание имени главы государства Владимира Путина в шутках на телевидении.
Ранее участник команды КВН "Уральские пельмени" Дмитрий Брекоткин заявил, что цензуры на телевидении стало больше, сначала про президента можно было шутить, а сейчас нет. В ходе брифинга пресс-секретаря президента спросили, действительно ли на российском ТВ стало больше цензуры и правда ли, что имя главы государства нельзя упоминать в шутках на ТВ.
"На первую часть ответ отрицательный, на вторую тоже отрицательный", - ответил Песков.
Стоп-кадр трансляции прямой линии президента РФ Владимира Путина
20 июня, 16:21Прямая линия с Владимиром Путиным
Путин ответил на вопрос про анекдоты о себе
1781203
Обсудить 2
Дмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияОбщество
Рекомендуем
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 18 января 2019
Маас прокомментировал санкции США против "Северного потока — 2"
Владимир Зеленский в фильме Слуга народа
В "Газпром-медиа" объяснили, почему убрали "Слугу народа" из эфира ТНТ
Официальный сайт 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
Начал работу официальный сайт 75-летия Победы
Место крушения малайзийского Boeing 777 в Донецкой области
МИД назвал претензии прокуратуры Нидерландов по MH17 необоснованными
Статуя Фемиды в суде
Обвиняемый в хищении 368 млн рублей при оборонзаказе бежал за границу
Кадр из сериала Слуга народа 2
ТНТ назвал показ первых серий сериала "Слуга народа" пиар-ходом
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МИД заявил об отсутствии у следствия доказательной базы по делу MH17
Скриншот игры Death Stranding
В "Ростехе" рассказали о перспективах экзоскелетов из Death Stranding
Министерство иностранных дел Германии в Берлине
В МИД Германии прокомментировали высылку из России двух дипломатов
Сергей Неверов
Неверов оценил приговор о лишении свободы на Украине депутата Госдумы
Место крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
Захарова: Нидерланды хотят скрыть свои ошибки в расследовании по MH17
Девочка Софья, родившаяся с деформированным лицом и сросшимися пальцами рук и ног
В Израиле не стали оперировать девочку с деформированным лицом из Уфы
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток — 2
В ЕС выступили против санкций в отношении "Северного потока — 2"
Здание Государственной думы России в Москве
Госдума подняла МРОТ на 850 рублей
Дипломатический советник главы Луганской Народной Республики Родион Мирошник во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
В ЛНР рассказали, что должен предусматривать особый статус Донбасса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:05Трутнев назвал главную задачу нового руководителя ЕАО
19:58Харви Вайнштейну проведут операцию на спине
19:57Аваков допустил, что уйдет в отставку после резонансных дел
19:55Моралес заявил, что продолжит борьбу за права угнетенных
19:50Лукашевич призвал к законодательному закреплению "формулы Штайнмайера"
19:47В ЦИК назвали дату выборов губернаторов Иркутской области и ЕАО
19:46В Киеве допустили причастность России к организации убийства Шеремета
19:38Лукашевич призвал подготовить доклад о жертвах обстрелов в Донбассе
19:33Комиссия МЧС проверит выплаты пострадавшим от паводка в Приангарье
19:33В Великобритании завершились слушания по долгу Украины перед Россией
19:31Аэропорт Сочи готов создать комнаты для курения
19:30В Оренбуржье пять человек пострадали в ДТП с двумя автомобилями
19:28Зеленский отметил прогресс в расследовании убийства Шеремета
19:24Лукашевич сообщил о нарушениях режима тишины в Донбассе
19:21Парламент Ливии попросил ООН не признавать меморандум с Турцией
19:14На Украине заявили, что продолжают поиски заказчиков убийства Шеремета
19:07Медведев встретился с врио губернаторов ЕАО и Иркутской области
19:06Где выиграть бриллиант: в Москве проходят "Дни Дальнего Востока"
19:00Глава МЧС пожелал врио главы Иркутской области сил и энергии
18:59В Германии вступили в силу поправки к Газовой директиве ЕС
Лента новостейМолния