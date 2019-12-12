Песков ответил на вопрос о цензуре на телевидении и шутках про Путина

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос о том, стало ли больше цензуры на российском ТВ и действительно ли есть запрет на упоминание имени главы государства Владимира Путина в шутках на телевидении.
Ранее участник команды КВН "Уральские пельмени" Дмитрий Брекоткин заявил, что цензуры на телевидении стало больше, сначала про президента можно было шутить, а сейчас нет. В ходе брифинга пресс-секретаря президента спросили, действительно ли на российском ТВ стало больше цензуры и правда ли, что имя главы государства нельзя упоминать в шутках на ТВ.
"На первую часть ответ отрицательный, на вторую тоже отрицательный", - ответил Песков.