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В МИД назвали происходящее с Ассанжем политической расправой
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РИА Новости

В МИД назвали происходящее с Ассанжем политической расправой

13:57 12.12.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Москва серьезно обеспокоена ухудшающимся состоянием здоровья основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, он лишен доступа к медицинской помощи, его подвергают психологическим пыткам, это является настоящей политической расправой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Серьезное беспокойство вызывают сообщения об ухудшающемся состоянии здоровья основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. В настоящее время он находится в следственном изоляторе британской тюрьмы. Речь идет о тюрьме и изоляторе максимально строгого режима Белмарш. Обращение с ним квалифицируется как жестокое", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
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Она отметила, что Ассанж, будучи больным, лишен доступа к медицинской помощи, ему не предоставляют полноценного питания и постоянно подвергают жесточайшим психологическим пыткам.
"На это указывал, в том числе, специальный докладчик ООН по пыткам Нельс Мельцер. Он посещал журналиста в сопровождении двух независимых медиков еще в мае текущего года и в своем заявлении с тревогой указывает, что, "помимо физических недугов, у Ассанжа на лицо все симптомы последствий психологической пытки, включая стресс, хроническую тревожность, ярко выраженную психологическую травму", - сказала Захарова.
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Врачи предупредили МВД Британии, что Ассанж может умереть в тюрьме
"Международное сообщество говорит практически единым голосом ... о том, что это настоящая расправа над человеком, который занимается настоящей журналистикой... Это настоящая политическая расправа с использованием самых страшных мер воздействия на человека", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
Она напомнила, что медики из Британии и ряда других стран опубликовали открытое письмо министру внутренних дел с просьбой перевести Ассанжа из тюрьмы в любой медицинский центр для проведения обследования. Они утверждают, что в отсутствие такой помощи Ассанж может умереть в тюрьме до проведения судебного слушания, которое назначено на февраль 2020 года.
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Отец Ассанжа опасается, что его сын умрет в американской тюрьме
Ранее отец Ассанжа 80-летний австралиец Джон Шиптон заявил, что опасается экстрадиции сына в Америку, где ему грозит длительный тюремный срок, и считает, что тот умрет в тюрьме.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая.
Власти США сообщили в конце мая, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ранее его обвиняли по одному пункту в сговоре с целью компьютерного взлома. В случае выдачи в США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение.
Участник акции против преследования основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в Лондоне
19 ноября, 18:37Сказано в эфире
"Вопрос остается сложным". Секретарь СЖР о прекращении дела АссанжаШведская прокуратура закрыла дело против Джулиана Ассанжа по подозрению в изнасиловании. В эфире радио Sputnikсекретарь Союза журналистов России (СЖР) Роман Серебряный высказал мнение, что долгая история с основателем WikiLeaks еще не закончена.
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Мария ЗахароваМИД РФWikiLeaksДжулиан АссанжЭквадорСШАВ мире
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