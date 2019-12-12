Неверов оценил приговор о лишении свободы на Украине депутата Госдумы

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от "Единой России" Сергей Неверов назвал вопиющим приговор украинского суда о лишении свободы на 14 лет за госизмену депутата Госдумы от Крыма Светланы Савченко (ЕР).
Ранее на сайте так называемой прокуратуры Автономной Республики Крым (входит в структуру Генпрокуратуры Украины) появилось сообщение, что решением Святошинского районного суда города Киева бывший депутат крымского парламента, а ныне депутат Госдумы РФ Светлана Савченко приговорена заочно к 14 годам лишения за государственную измену.
"Мы не можем оставить без внимания вопиющий случай, когда в отношении гражданина Российской Федерации, наших коллег другой страной рассматриваются уголовные дела о так называемой измене государству. Буквально на днях какой-то районный суд Киева вынес приговор нашей коллеге Светлане Савченко... Кстати, в отношении (депутата Госдумы) Константина Бахарева сейчас идет такое же производство", - сообщил Неверов в ходе пленарного заседания.
Политик считает, что решение по депутату Савченко связано с проведением саммита "нормандской четверки" в Париже.
"Поскольку это решение суда было вынесено, я уверен, специально, одновременно с тем, как шли переговоры в "нормандском формате", которые были знаковыми с точки зрения возобновления диалога... Я считаю, что наше министерство иностранных дел не должно оставить это без внимания. Коллеги, надо своих защищать. Как говорил Глеб Жеглов: "Дырку от бублика, а не Савченко", - сказал Неверов.
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