Неверов оценил приговор о лишении свободы на Украине депутата Госдумы

"Мы не можем оставить без внимания вопиющий случай, когда в отношении гражданина Российской Федерации, наших коллег другой страной рассматриваются уголовные дела о так называемой измене государству. Буквально на днях какой-то районный суд Киева вынес приговор нашей коллеге Светлане Савченко... Кстати, в отношении (депутата Госдумы) Константина Бахарева сейчас идет такое же производство", - сообщил Неверов в ходе пленарного заседания.

"Поскольку это решение суда было вынесено, я уверен, специально, одновременно с тем, как шли переговоры в "нормандском формате", которые были знаковыми с точки зрения возобновления диалога... Я считаю, что наше министерство иностранных дел не должно оставить это без внимания. Коллеги, надо своих защищать. Как говорил Глеб Жеглов: "Дырку от бублика, а не Савченко", - сказал Неверов.