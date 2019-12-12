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В ЕС выступили против санкций в отношении "Северного потока — 2"
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РИА Новости

В ЕС выступили против санкций в отношении "Северного потока — 2"

13:48 12.12.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочий на участке строительства газопровода "Северный поток — 2"
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток — 2
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Рабочий на участке строительства газопровода "Северный поток — 2". Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 12 дек – РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз выступает против санкций в отношении любых компаний из стран союза, которые ведут законный бизнес, заявил еврокомиссар по торговле Фил Хоган, отвечая на вопрос о санкциях США и "Северном потоке — 2".
"Целью Еврокомиссии всегда было, чтобы "Северный поток — 2" работал прозрачно … в соответствии с принципами энергетического законодательства ЕС. В целом, Евросоюз выступает против введения санкций против любых компаний ЕС, которые ведут законный бизнес", - сказал он.
Строительство газопровода Северный поток-2
12:21
От Берлина и ЕС ждут ответа на санкции США по "Северному потоку — 2"
Комитеты по вооруженным делам палаты представителей и сената США согласовали оборонный бюджет на 2020 год. В нем вновь заложены средства на "противодействие России" в различных областях. В частности, в согласованном законопроекте предусмотрены санкции из-за строительства газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". Теперь документ должен поступить на подпись президенту США.
Проект "Северный поток— 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Строительство газопровода Северный поток — 2
11:10
В Германии оценили возможные санкции США против "Северного потока — 2"
Против "Северного потока — 2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект "Северный поток — 2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.
Северный поток — 2
30 сентября, 11:18
"Северный поток — 2"
2540012
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Северный поток — 2ЕврокомиссияЕвросоюзЭкономика
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