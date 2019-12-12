В ЕС выступили против санкций в отношении "Северного потока — 2"

БРЮССЕЛЬ, 12 дек – РИА Новости, Мария Князева. выступает против санкций в отношении любых компаний из стран союза, которые ведут законный бизнес, заявил еврокомиссар по торговле Фил Хоган, отвечая на вопрос о санкциях США и "Северном потоке — 2". Евросоюз выступает против санкций в отношении любых компаний из стран союза, которые ведут законный бизнес, заявил еврокомиссар по торговле Фил Хоган, отвечая на вопрос о санкциях США и "Северном потоке — 2".

"Целью Еврокомиссии всегда было, чтобы "Северный поток — 2" работал прозрачно … в соответствии с принципами энергетического законодательства ЕС. В целом, Евросоюз выступает против введения санкций против любых компаний ЕС, которые ведут законный бизнес", - сказал он.

Комитеты по вооруженным делам палаты представителей и сената США согласовали оборонный бюджет на 2020 год. В нем вновь заложены средства на "противодействие России" в различных областях. В частности, в согласованном законопроекте предусмотрены санкции из-за строительства газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". Теперь документ должен поступить на подпись президенту США.

Проект "Северный поток— 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.