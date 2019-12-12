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Шапка - Республика Дагестан
Республика Дагестан
2019-12-12T13:41+0300
https://ria.ru/20191212/1562311692.html
По заданию Владимира Васильева Дагестан купит 165 школьных автобусов
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РИА Новости

По заданию Владимира Васильева Дагестан купит 165 школьных автобусов

13:41 12.12.2019
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© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Вологодской областиПарк школьных автобусов в Вологодской области
Парк школьных автобусов в Вологодской области
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Вологодской области
МАХАЧКАЛА, 12 дек – РИА Новости. Школы Дагестана до конца года получат 165 новых автобусов, большая их часть будет закуплена за счет регионального бюджета по поручению главы республики Владимира Васильева, сообщает пресс-служба Минобрнауки РД.
Новые автобусы заменят транспорт, эксплуатируемый более 10 лет. Согласно постановлению правительства РФ, замена школьных автобусов должна быть завершена до июня 2020 года.
"На закупку 95 автобусов предусмотрено 186 миллионов рублей из республиканского бюджета. Этого количества транспорта хватит для удовлетворения потребности региона в школьных автобусах. В текущем году федеральный бюджет также субсидировал средства на приобретение 70 автобусов для школ, где проблема доставки учеников к образовательному учреждению стоит наиболее остро", - говорится в сообщении.
При распределении автобусов учитываются удаленность школ от мест проживания учащихся и готовность муниципалитетов к обеспечению безопасной перевозки детей.
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"Такое количество школьного автотранспорта республика закупает впервые. В этом году, благодаря поддержке главы Дагестана Владимира Васильева, удается обеспечить автобусами 165 школ, а не 70. И эта работа будет продолжена" - отметили в пресс-службе ведомства.
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Республика ДагестанВладимир ВасильевОбщество
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