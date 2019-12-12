Лавров встретится с послами арабских стран 16 декабря

МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 16 декабря обсудит с послами арабских государств региональную и международную проблематику, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"16 декабря пройдет встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главами дипломатических миссий арабских стран и представительства Лиги арабских государств в Москве. Состоится обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу международных и региональных вопросов, включая проблематику политического урегулирования кризисных ситуаций в Сирии, Ливии, Йемене, нормализации обстановки в зоне Персидского залива", - сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, предполагается обсудить перспективы дальнейшего развития дружеских связей и многопланового взаимодействия России с арабскими государствами в двустороннем и коллективном форматах.