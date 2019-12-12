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Лавров встретится с послами арабских стран 16 декабря
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РИА Новости

Лавров встретится с послами арабских стран 16 декабря

13:26 12.12.2019
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© РИА Новости / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / ТАСС/POOL
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 16 декабря обсудит с послами арабских государств региональную и международную проблематику, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"16 декабря пройдет встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главами дипломатических миссий арабских стран и представительства Лиги арабских государств в Москве. Состоится обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу международных и региональных вопросов, включая проблематику политического урегулирования кризисных ситуаций в Сирии, Ливии, Йемене, нормализации обстановки в зоне Персидского залива", - сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, предполагается обсудить перспективы дальнейшего развития дружеских связей и многопланового взаимодействия России с арабскими государствами в двустороннем и коллективном форматах.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Вчера, 14:09
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Мария ЗахароваСергей ЛавровМИД РФВ мире
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