В МИД заявили о завершении отвода курдских формирований в Сирии

Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото

Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Москва и Москва и Анкара продолжают выполнять сочинский меморандум по Сирии , отвод курдских формирований завершен, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова

"В Заевфратье мы продолжаем вместе с Анкарой работать над выполнением Меморандума от 22 октября. Работа ведется по двум направлениям - предотвращение рецидивов боевых действий и поправление гуманитарного положения", - заявила Захарова на брифинге в четверг.

Она отметила, что для решения первой задачи был завершен отвод курдских формирований от границы с Турцией, также налажено регулярное совместное патрулирование.

"Создана демилитаризованная зона по периметру района операции "Источник мира" и функционирует российско-турецкий координационный центр", - подчеркнула она.

Официальный представитель МИД РФ добавила, что на гуманитарном треке российские специалисты оказывают медицинскую помощь мирным жителям, порядка трех тысяч пациентов, также проводят акции по раздаче продовольственных наборов нуждающимся общим весом около пяти тонн и восстанавливают объекты водо- и электроснабжения.

"Наиболее сложная ситуация в этом государстве остается в неподконтрольных правительству районах, прежде всего в Идлибской зоне деэскалации и на восточном берегу реки Евфрат", - отметила Захарова.