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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-12T13:15+0300
https://ria.ru/20191212/1562309971.html
Санкции не помешают развитию промышленности в Сирии, заявили в Дамаске
https://cdn21.img.ria.ru/images/156228/32/1562283273_0:228:2279:1509_1036x0_80_0_0_2b71d83c292b5e8a540d08ef6ff1afad.jpg
РИА Новости

Санкции не помешают развитию промышленности в Сирии, заявили в Дамаске

13:15 12.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМинистр промышленности Сирии Мухаммад Маан Джазбе во время интервью корреспонденту РИА "Новости"
Министр промышленности Сирии Мухаммад Маан Джазбе во время интервью корреспонденту РИА Новости
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Министр промышленности Сирии Мухаммад Маан Джазбе во время интервью корреспонденту РИА "Новости"
ДАМАСК, 12 дек - РИА Новости, Заман Рамазанов. Введенные западными странами санкции против Сирии могут лишь затормозить развитие промышленности в стране, заявил в интервью РИА Новости глава министерства промышленности САР Мухаммад Маан Джазбе.
Министр отметил, что каждый год промышленность в Сирии развивается, как и инфраструктура и другие объекты.
"Санкции и другие меры могут отложить на какой-то срок ввод в строй некоторых предприятий и линий производства, но сирийцы обладают достаточными техническими знаниями, чтобы преодолеть это", - заявил Джазбе.
Министр подчеркнул, что санкции не являются препятствием для развития и продвижения промышленности.
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Асад заявил ранее в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24", что иностранные инвестиции поступают в Сирию, хоть и в ограниченном объеме, несмотря на блокаду западных стран.
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