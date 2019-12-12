Санкции не помешают развитию промышленности в Сирии, заявили в Дамаске

ДАМАСК, 12 дек - РИА Новости, Заман Рамазанов. Введенные западными странами санкции против Введенные западными странами санкции против Сирии могут лишь затормозить развитие промышленности в стране, заявил в интервью РИА Новости глава министерства промышленности САР Мухаммад Маан Джазбе.

Министр отметил, что каждый год промышленность в Сирии развивается, как и инфраструктура и другие объекты.

"Санкции и другие меры могут отложить на какой-то срок ввод в строй некоторых предприятий и линий производства, но сирийцы обладают достаточными техническими знаниями, чтобы преодолеть это", - заявил Джазбе.

Министр подчеркнул, что санкции не являются препятствием для развития и продвижения промышленности.

Сирийцы не будут стоять со связанными руками и будут противостоять санкциям, отметил Джазбе.

Сирийский президент Башар Асад заявил ранее, что многие бизнесмены, не только сирийцы, хотят работать в Сирии и участвовать в восстановлении страны, но их участию мешают введенные западными странами санкции. По его словам, несмотря на это, некоторые иностранные компании нашли пути обхода этих санкций.

Асад заявил ранее в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24", что иностранные инвестиции поступают в Сирию, хоть и в ограниченном объеме, несмотря на блокаду западных стран.