Исследование показало, сколько россиян предрасположены к лишнему весу

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Итоги исследования рациона питания россиян свидетельствуют, что более 50% из них имеют предрасположенность к избыточной массе тела, говорится в материалах Росстата.
Исследование проводилось в строгом соответствии с международной методологией, было опрошено порядка 100 тысяч респондентов всех возрастов, проживающих в 45 тысячах домохозяйств. Его особенностью стало применение весов и ростомеров для проведения антропометрических измерений.
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"В результате выяснилось, что 17,8% мужчин и 24,5% женщин имеют ожирение первой, второй и третьей степени. Избыточная масса тела зафиксирована у 46,9% мужчин и 34,7% женщин. Характеристикам нормы соответствуют лишь 34% мужчин и 38,1% женщин", - говорится в материалах.
Основную долю в среднесуточном рационе россиян в 2018 году составили углеводы (44,7% у мужчин и 46,2% у женщин) и жиры (41,3% и 39,6% соответственно).
Предыдущее исследование проводилось в 2013 году. За период между двумя исследованиями почти не изменилась доля тех, кто считает, что качество и характер питания улучшилось или не изменилось (84% в 2013 году и 83‰ в 2018 году). При этом выросла доля тех, кто несколько раз в неделю употребляет творог и творожные продукты - с 39,8% в 2013 году до 48,8% в 2018 году, а также свежие фрукты - с 57% в 2013 году до 60,3‰ в 2018 году.
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"Однако этого недостаточно - в соответствии с принципами здорового питания, свежие фрукты, овощи и молочная продукция должны стать важной частью ежедневного рациона каждого человека. Это имеет особое значение на фоне данных исследования о том, что 30,1% детей в возрасте от 3 до 13 лет потребляют овощи не чаще раза в неделю", - говорится в материалах.
Кроме того, 56,3% населения по-прежнему потребляют мясные изделия не чаще раза в неделю.
По данным ведомства, число тех, кто имеет одно или несколько заболеваний, связанных с питанием, составило 42,3%, а в 2013 году этот показатель был выше - 44,9%.