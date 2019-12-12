Исследование показало, сколько россиян предрасположены к лишнему весу

Предыдущее исследование проводилось в 2013 году. За период между двумя исследованиями почти не изменилась доля тех, кто считает, что качество и характер питания улучшилось или не изменилось (84% в 2013 году и 83‰ в 2018 году). При этом выросла доля тех, кто несколько раз в неделю употребляет творог и творожные продукты - с 39,8% в 2013 году до 48,8% в 2018 году, а также свежие фрукты - с 57% в 2013 году до 60,3‰ в 2018 году.