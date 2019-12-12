Очередное российско-турецкое патрулирование завершилось в Сирии

"Очередной совместный патруль российской военной полиции и вооруженных сил Турции проинспектировал обстановку на северо-востоке Сирии, завершив сегодня совместное патрулирование нового района сирийско-турецкой границы... Совместный патруль... преодолел маршрут протяженностью около 30 километров за время около 1,5 часа и завершил свою работу, вернувшись в исходный пункт", - говорится в сообщении.

Отмечается, что воздушное патрулирование района осуществляли экипажи вертолетов армейской авиации ВКС России. В ходе патрулирования совместный патруль прошел через несколько приграничных сирийских населенных пунктов. Добавляется, что это патрулирование было очередным в приграничном районе, находящемся в нескольких десятках километрах к западу от населенного пункта Эль-Камышлы.

В состав совместного патруля входили восемь единиц военной техники – бронированные автомобили "Тигр" и бронетранспортеры БТР-80 российской военной полиции и бронеавтомобили Kirpi турецкой пограничной службы, а также около 50 военнослужащих двух стран. Кроме того, мониторинг обстановки на маршруте движения колонны в режиме реального времени обеспечивал беспилотник "Орлан-10" ВС РФ.