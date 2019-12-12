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Очередное российско-турецкое патрулирование завершилось в Сирии
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РИА Новости

Очередное российско-турецкое патрулирование завершилось в Сирии

12:55 12.12.2019
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© Sputnik / Sertac KayarСовместный российско-турецкий патруль на северо-востоке Сирии
Совместный российско-турецкий патруль на северо-востоке Сирии
© Sputnik / Sertac Kayar
Совместный российско-турецкий патруль на северо-востоке Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Пятнадцатое совместное патрулирование границы Россией и Турцией завершилось в Сирии, сообщили в Минобороны РФ.
"Очередной совместный патруль российской военной полиции и вооруженных сил Турции проинспектировал обстановку на северо-востоке Сирии, завершив сегодня совместное патрулирование нового района сирийско-турецкой границы... Совместный патруль... преодолел маршрут протяженностью около 30 километров за время около 1,5 часа и завершил свою работу, вернувшись в исходный пункт", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что воздушное патрулирование района осуществляли экипажи вертолетов армейской авиации ВКС России. В ходе патрулирования совместный патруль прошел через несколько приграничных сирийских населенных пунктов. Добавляется, что это патрулирование было очередным в приграничном районе, находящемся в нескольких десятках километрах к западу от населенного пункта Эль-Камышлы.
В состав совместного патруля входили восемь единиц военной техники – бронированные автомобили "Тигр" и бронетранспортеры БТР-80 российской военной полиции и бронеавтомобили Kirpi турецкой пограничной службы, а также около 50 военнослужащих двух стран. Кроме того, мониторинг обстановки на маршруте движения колонны в режиме реального времени обеспечивал беспилотник "Орлан-10" ВС РФ.
Россия и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщил, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.
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