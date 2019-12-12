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Глава Мурманской области выехал к месту пожара на "Адмирале Кузнецове"
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РИА Новости

Глава Мурманской области выехал к месту пожара на "Адмирале Кузнецове"

12:23 12.12.2019
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкГубернатор Мурманской области Андрей Чибис
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Архивное фото
МУРМАНСК, 12 дек – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис лично направился к горящему под Мурманском авианосцу "Адмирал Кузнецов", сообщила РИА Новости министр по информационной политике Александра Кондаурова.
Ранее сообщалось, что в четверг утром во время ремонтных работ произошло возгорание в энергоотсеке на нижней палубе авианосца "Адмирал Кузнецов", который находится на судоремонтном заводе под Мурманском. На данный момент известно о шести пострадавших.
"Губернатор поехал к месту пожара на "Адмирале Кузнецове". Сейчас поступает много разной информации, он поехал лично узнать, какова ситуация", - сказала Кондаурова.
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Пожар на крейсере "Адмирал Кузнецов"Андрей ЧибисМурманскМурманская областьПроисшествия
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