Пресс-конференция председателя Комитета СФ по соцполитике В.Рязанского

В ходе мероприятия будут прокомментированы принятые и обсуждаемые в Совете Федерации законопроекты, в том числе о профилактике семейного насилия, об электронных трудовых книжках, о совершенствовании системы лекарственного обеспечения, расширении перечня орфанных заболеваний, создании вытрезвителей, приравнивании электронных сигарет и вейпов к обычным, а также законодательные инициативы по реализации национальных проектов в социальной сфере, определяющих цели развития страны до 2024 года, которые были зафиксированы в майском Указе Президента РФ.
Особое внимание будет уделено подготовке Комитетом закона о молодежной политике. Кроме того, речь пойдет о пропаганде здорового образа жизни, реализации программы активного долголетия, работе со старшим поколением, господдержке граждан пенсионного и предпенсионного возрастов, малообеспеченных слоев населения, о вопросах демографии и о развитии внутреннего туризма.
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Особое внимание будет уделено подготовке Комитетом закона о молодежной политике. Кроме того, речь пойдет о пропаганде здорового образа жизни, реализации программы активного долголетия, работе со старшим поколением, господдержке граждан пенсионного и предпенсионного возрастов, малообеспеченных слоев населения, о вопросах демографии и о развитии внутреннего туризма.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
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