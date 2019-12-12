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https://ria.ru/20191212/1562305096.html
Лужков создавал основу для возвращения Крыма в Россию, заявил Мурадов
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РИА Новости

Лужков создавал основу для возвращения Крыма в Россию, заявил Мурадов

11:41 12.12.2019 (обновлено: 12:20 12.12.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрощание с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым
Прощание с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Экс-мэр Москвы Юрий Лужков создавал основу для возвращения Крыма России, заявил заместитель председателя совета министров Крыма, постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов на прощании с Лужковым в Храме Христа Спасителя.
Лужков, возглавлявший Москву с 1992 по 2010 годы, скончался во вторник на 84-м году жизни во время плановой операции в Мюнхене. Многие отмечали вклад Лужкова в поддержку Черноморского флота и тогда еще украинского Крыма. По словам бывшего командующего ЧФ (1996-1998) адмирала Виктора Кравченко, Лужков не дал умереть Черноморскому флоту, поддержал людей и технику в тяжелые 90-е годы. Он напомнил, что с 1992 года при Лужкове на деньги москвичей были построены в Севастополе 3,5 тысячи квартир для военнослужащих ЧФ, начат ремонт флагмана флота, ракетного крейсера "Слава", который был переименован затем в "Москву".
"Хочу сегодня передать скорбь всего Крыма по поводу неожиданной, трагической кончины человека, который вложил свое сердце, вложил свою душу, передал свою духовную силу всем крымчанам, Крыму. Именно он поддерживал русский дух в Крыму, он создавал основу для возвращения Крыма на родину, в Россию. Мы ему вечно признательны за эти колоссальные труды", - сказал Мурадов.
Ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий на церемонии прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым в храме Христа Спасителя
10:17
Лужков превратил Москву в столицу подобающего вида, заявил Садовничий
Он добавил, что Лужков оставляет после себя большие достижения "в Москве, в России, в мире", "колоссальное творческое наследие".
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Прощание с Юрием Лужковым
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Храм Христа Спасителя открыли для желающих проститься с Юрием Лужковым в семь часов утра.

Прощание с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым
1 из 15

Храм Христа Спасителя открыли для желающих проститься с Юрием Лужковым в семь часов утра.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В центре собора, напротив царских врат и алтаря, стоит закрытый гроб, накрытый государственным флагом.

Прощание с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым
2 из 15

В центре собора, напротив царских врат и алтаря, стоит закрытый гроб, накрытый государственным флагом.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Возле гроба находится постамент для цветов и черно-белый портрет Лужкова.

Портрет Ю. Лужкова у гроба на церемонии прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым
3 из 15

Возле гроба находится постамент для цветов и черно-белый портрет Лужкова.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Вдова Юрия Лужкова Елена Батурина приехала в храм Христа Спасителя вместе с дочерьми.

Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец выражает соболезнования вдове Ю. Лужкова Елене Батуриной на церемонии прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым
4 из 15

Вдова Юрия Лужкова Елена Батурина приехала в храм Христа Спасителя вместе с дочерьми.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Президент Владимир Путин посетил церемонию прощания. Глава государства возложил к гробу букет и выразил соболезнования родным Юрия Лужкова.

Президент РФ Владимир Путин на церемонии прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым в храме Христа Спасителя.
5 из 15

Президент Владимир Путин посетил церемонию прощания. Глава государства возложил к гробу букет и выразил соболезнования родным Юрия Лужкова.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Отпевание Лужкова совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит отпевание бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова в храме Христа Спасителя
6 из 15

Отпевание Лужкова совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Зампред Госдумы Петр Толстой, член думского комитета по транспорту и строительству Владимир Ресин и первый зампред комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко на церемонии прощания с Юрием Лужковым.

Прощание с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым
7 из 15

Зампред Госдумы Петр Толстой, член думского комитета по транспорту и строительству Владимир Ресин и первый зампред комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко на церемонии прощания с Юрием Лужковым.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Люди несут цветы на церемонию прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым.

Люди несут цветы на церемонию прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым
8 из 15

Люди несут цветы на церемонию прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Сергей Собянин пришел проститься с бывшим столичным градоначальником.

Мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым в храме Христа Спасителя в Москве
9 из 15

Сергей Собянин пришел проститься с бывшим столичным градоначальником.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Елена Батурина принимает соболезнования друзей, коллег и близких.

Вдова Ю. Лужкова Елена Батурина на церемонии прощания
10 из 15

Елена Батурина принимает соболезнования друзей, коллег и близких.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Ректор МГУ Виктор Садовничий на церемонии прощания с Юрием Лужковым в храме Христа Спасителя.

Ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий на церемонии прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым в храме Христа Спасителя
11 из 15

Ректор МГУ Виктор Садовничий на церемонии прощания с Юрием Лужковым в храме Христа Спасителя.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Поток желающих проститься с Лужковым не прекращается: в храм все время идут люди, приносят цветы и ставят свечи за упокой.

Прощание с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым
12 из 15

Поток желающих проститься с Лужковым не прекращается: в храм все время идут люди, приносят цветы и ставят свечи за упокой.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Председатель Госдумы Вячеслав Володин попрощался с Юрием Лужковым.

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
13 из 15

Председатель Госдумы Вячеслав Володин попрощался с Юрием Лужковым.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Гроб с телом Лужкова вынесли из храма под колокольный перезвон.

Вынос гроба с телом бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова после церемонии прощания в храме Христа Спасителя в Москве
14 из 15

Гроб с телом Лужкова вынесли из храма под колокольный перезвон.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Позже Юрия Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище.

Могила бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова на Новодевичьем кладбище в Москве
15 из 15

Позже Юрия Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
1 из 15

Храм Христа Спасителя открыли для желающих проститься с Юрием Лужковым в семь часов утра.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
2 из 15

В центре собора, напротив царских врат и алтаря, стоит закрытый гроб, накрытый государственным флагом.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
3 из 15

Возле гроба находится постамент для цветов и черно-белый портрет Лужкова.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
4 из 15

Вдова Юрия Лужкова Елена Батурина приехала в храм Христа Спасителя вместе с дочерьми.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
5 из 15

Президент Владимир Путин посетил церемонию прощания. Глава государства возложил к гробу букет и выразил соболезнования родным Юрия Лужкова.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
6 из 15

Отпевание Лужкова совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
7 из 15

Зампред Госдумы Петр Толстой, член думского комитета по транспорту и строительству Владимир Ресин и первый зампред комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко на церемонии прощания с Юрием Лужковым.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
8 из 15

Люди несут цветы на церемонию прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
9 из 15

Сергей Собянин пришел проститься с бывшим столичным градоначальником.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
10 из 15

Елена Батурина принимает соболезнования друзей, коллег и близких.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
11 из 15

Ректор МГУ Виктор Садовничий на церемонии прощания с Юрием Лужковым в храме Христа Спасителя.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
12 из 15

Поток желающих проститься с Лужковым не прекращается: в храм все время идут люди, приносят цветы и ставят свечи за упокой.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
13 из 15

Председатель Госдумы Вячеслав Володин попрощался с Юрием Лужковым.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
14 из 15

Гроб с телом Лужкова вынесли из храма под колокольный перезвон.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
15 из 15

Позже Юрия Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
1061007
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Умер Юрий ЛужковВиктор КравченкоГеоргий МурадовВладимир ПутинЮрий ЛужковМоскваСевастопольООНМюнхенОбщество
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