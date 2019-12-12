Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-12T11:30+0300
https://ria.ru/20191212/1562304547.html
На Урале заведующую детсада оштрафовали из-за сбежавшего ребенка
https://cdn25.img.ria.ru/images/23062/40/230624068_0:0:3011:1695_1036x0_80_0_0_512f0e0bb02c652de56b9843253a895b.jpg
РИА Новости

На Урале заведующую детсада оштрафовали из-за сбежавшего ребенка

11:30 12.12.2019
187
© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкДети в детском саду
Дети в детском саду
© РИА Новости / Михаил Мордасов
Перейти в фотобанк
Дети в детском саду. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 12 дек – РИА Новости. Суд назначил штраф в размере 10 тысяч рублей заведующей детского сада №142 города Магнитогорск, откуда в октябре сбежал ребенок и почти час находился на улице один, сообщил пресс-центр прокуратуры Челябинской области.
По данным прокуратуры, 18 октября в 10.45 ребенок, оставшись без контроля, вышел из детсада №142, покинул его территорию и бродил по улицам. В 11.20 его нашла проходившая мимо женщина, которая отвела ребенка в детский сад, где его искали. Также сообщение о пропаже ребенка поступило в отдел полиции.
Детский сад
12 ноября, 13:02
В Хабаровске начали проверку после того, как ребенок один ушел из детсада
Прокуратурой района в отношении заведующей детского сада вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по части 2 статьи 5.57 КоАП РФ о нарушении права на образование. "Судом она привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
В июне мировой судья оштрафовал на 10 тысяч рублей заведующую детсадом №173 в Магнитогорске, из которого через открытые ворота во время прогулки ушел ребенок. Позже его нашла женщина на пешеходном переходе и передала сотрудникам полиции. Дело также было заведено по ч.2 статьи 5.57 КоАП РФ.
Детский сад. Архивное фото
24 марта 2017, 09:00
В Магадане ребенок ушел из детсада в одних сапогах
200000
Обсудить 0
МагнитогорскПроисшествия
Рекомендуем
Полиция
В Петербурге главу христианского фонда заподозрили в попытке убийства
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион
В РПЦ оценили решение суда по делу девочки, жившей в больнице пять лет
Врачи во время операции
В Бурятии ребенок погиб из-за упавшего на него телевизора
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК возбудил дело после смерти заключенного в колонии-поселении в Югре
Капельницы
Студент ВШЭ впал в кому на занятиях, сообщили СМИ
Прокуратура
В Челябинске будут судить напавшего на женщину в подъезде мужчину
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Омске проводят проверку после нападения бродячих собак на ребенка
Статуя Фемиды в суде
Хабаровскую художницу оштрафовали за пропаганду ЛГБТ среди детей
Тяжелый авианесущий крейсер Адмирал флота Советского Союза Кузнецов
Во время пожара на крейсере "Адмирал Кузнецов" пропал рабочий
Тяжелый авианесущий крейсер Северного флота Адмирал Кузнецов
Площадь пожара на крейсере "Адмирал Кузнецов" достигла 120 "квадратов"
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК возбудил дело после обнаружения человеческих останков в Якутске
Федеральная служба судебных приставов России
В Екатеринбурге пристав под видом соседки попала в квартиру к должнику
Сотрудник полиции Салават Галеев, обвиняемый в изнасиловании девушки-дознавателя, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Кировском районном суде в Уфе
Двое обвиняемых в изнасиловании девушки в Уфе попросили об оправдании
Сотрудник полиции
В Ижевске ищут мужчину, угрожавшего убить двух школьниц
Геза Андреас фон Гайр
Посол ФРГ отказался от комментариев после посещения российского МИД
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:05Трутнев назвал главную задачу нового руководителя ЕАО
19:58Харви Вайнштейну проведут операцию на спине
19:57Аваков допустил, что уйдет в отставку после резонансных дел
19:55Моралес заявил, что продолжит борьбу за права угнетенных
19:50Лукашевич призвал к законодательному закреплению "формулы Штайнмайера"
19:47В ЦИК назвали дату выборов губернаторов Иркутской области и ЕАО
19:45В Киеве допустили причастность России к организации убийства Шеремета
19:38Лукашевич призвал подготовить доклад о жертвах обстрелов в Донбассе
19:33Комиссия МЧС проверит выплаты пострадавшим от паводка в Приангарье
19:33В Великобритании завершились слушания по долгу Украины перед Россией
19:31Аэропорт Сочи готов создать комнаты для курения
19:30В Оренбуржье пять человек пострадали в ДТП с двумя автомобилями
19:28Зеленский отметил прогресс в расследовании убийства Шеремета
19:24Лукашевич сообщил о нарушениях режима тишины в Донбассе
19:21Парламент Ливии попросил ООН не признавать меморандум с Турцией
19:14На Украине заявили, что продолжают поиски заказчиков убийства Шеремета
19:07Медведев встретился с врио губернаторов ЕАО и Иркутской области
19:06Где выиграть бриллиант: в Москве проходят "Дни Дальнего Востока"
19:00Глава МЧС пожелал врио главы Иркутской области сил и энергии
18:59В Германии вступили в силу поправки к Газовой директиве ЕС
Лента новостейМолния