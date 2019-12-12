На Урале заведующую детсада оштрафовали из-за сбежавшего ребенка

ЧЕЛЯБИНСК, 12 дек – РИА Новости. Суд назначил штраф в размере 10 тысяч рублей заведующей детского сада №142 города Суд назначил штраф в размере 10 тысяч рублей заведующей детского сада №142 города Магнитогорск , откуда в октябре сбежал ребенок и почти час находился на улице один, сообщил пресс-центр прокуратуры Челябинской области

По данным прокуратуры, 18 октября в 10.45 ребенок, оставшись без контроля, вышел из детсада №142, покинул его территорию и бродил по улицам. В 11.20 его нашла проходившая мимо женщина, которая отвела ребенка в детский сад, где его искали. Также сообщение о пропаже ребенка поступило в отдел полиции.

Прокуратурой района в отношении заведующей детского сада вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по части 2 статьи 5.57 КоАП РФ о нарушении права на образование. "Судом она привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей", - говорится в сообщении.