В Югре заключенный умер в колонии-поселении

Инцидент, по словам представителя ведомства, произошел во вторник в лечебном исправительном учреждении №17 в Сургуте.

"Десятого декабря... был обнаружен без признаков жизни осужденный, отбывающий наказание на участке колонии-поселения при ФКУ ЛИУ-17. Прибывшие на место врачи бригады скорой помощи констатировали смерть осужденного", - подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, окружное УФСИН проводит проверку, материалы которой передадут в Следственный комитет. "В настоящее время выясняются причины и обстоятельства случившегося", - добавили в ведомстве.