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В Югре заключенный умер в колонии-поселении
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РИА Новости

В Югре заключенный умер в колонии-поселении

10:58 12.12.2019 (обновлено: 11:01 12.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСотрудник ФСИН России в следственном изоляторе
Сотрудник ФСИН России в следственном изоляторе
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Сотрудник ФСИН России в следственном изоляторе. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 дек - РИА Новости. Заключенный скончался в колонии-поселении в Ханты-Мансийском автономном округе, обстоятельства произошедшего выясняются, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе регионального управления ФСИН России.
Инцидент, по словам представителя ведомства, произошел во вторник в лечебном исправительном учреждении №17 в Сургуте.
"Десятого декабря... был обнаружен без признаков жизни осужденный, отбывающий наказание на участке колонии-поселения при ФКУ ЛИУ-17. Прибывшие на место врачи бригады скорой помощи констатировали смерть осужденного", - подчеркнул собеседник агентства.
По его словам, окружное УФСИН проводит проверку, материалы которой передадут в Следственный комитет. "В настоящее время выясняются причины и обстоятельства случившегося", - добавили в ведомстве.
Дмитрий Захарченко
2 декабря, 13:15
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Федеральная служба исполнения наказаний РФСургутРоссияХанты-МансийскПроисшествия
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