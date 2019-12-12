Более 850 беженцев вернулись в Сирию из-за рубежа за сутки

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Более 850 беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 859 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 311 человек (женщин – 93, детей – 158), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 548 человек (женщин – 164, детей – 279)", - говорится в сообщении.
По данным центра, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки разминировали в Эль-Харре, Джасиме провинции Деръа и Думе провинции Дамаск 2,8 гектара территории. Кроме того, специалисты уничтожили 43 взрывоопасных предмета.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России