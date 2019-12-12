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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-12T10:35+0300
https://ria.ru/20191212/1562302148.html
Россия зафиксировала 27 нарушений перемирия в Сирии за сутки
https://cdn25.img.ria.ru/images/156211/89/1562118990_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_7174538705882fa1aedc43148cca4840.jpg
РИА Новости

Россия зафиксировала 27 нарушений перемирия в Сирии за сутки

10:34 12.12.2019 (обновлено: 10:35 12.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРазрушенные дома в пригороде Дамаска в Харасте
Разрушенные дома в пригороде Дамаска в Харасте
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Разрушенные дома в пригороде Дамаска в Харасте. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 27 нарушений, Турция - 28, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте российского военного ведомства.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 27 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – восемь, Алеппо – восемь, Идлиб – шесть, Хама – пять. Турецкой частью представительства зафиксировано 28 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 18, Хама – пять, Латакия – три, Алеппо – два", - говорится в тексте бюллетеня.
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В течение суток центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев провел одну гуманитарную акцию в Джаллине провинции Дераа, где выдал 350 продовольственных наборов общим весом 2,048 тонны.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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