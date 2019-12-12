Россия зафиксировала 27 нарушений перемирия в Сирии за сутки

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 27 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – восемь, Алеппо – восемь, Идлиб – шесть, Хама – пять. Турецкой частью представительства зафиксировано 28 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 18, Хама – пять, Латакия – три, Алеппо – два", - говорится в тексте бюллетеня.

В течение суток центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев провел одну гуманитарную акцию в Джаллине провинции Дераа, где выдал 350 продовольственных наборов общим весом 2,048 тонны.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.