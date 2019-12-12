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Краснодарский край
2019-12-12T10:34+0300
https://ria.ru/20191212/1562302110.html
Карпенко: проблема долгостроев на Кубани решается круглосуточно
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РИА Новости

Карпенко: проблема долгостроев на Кубани решается круглосуточно

10:34 12.12.2019
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© Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского краяРуководитель департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края Максим Карпенко
Руководитель департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края Максим Карпенко
© Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края
Количество проблемных объектов в Краснодарском крае за последние 2,5 года уменьшилось почти на 200 домов, сегодня к числу проблемных относятся 297. Как решается проблема с оставшимися долгостроями в регионе, как будут достроены объекты, не имеющие инвестпривлекательности, в интервью РИА Новости рассказал руководитель департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края Максим Карпенко.
- Максим Николаевич, как продвигается работа по привлечению инвесторов для завершения долгостроев в регионе?
- Краем ведется активная работа с потенциальными инвесторами и юридическими лицами, уже выступившими в качестве инвесторов по вопросу завершения строительства "проблемных" объектов многоквартирного жилищного строительства на территории Краснодарского края. Регулярно проводятся совещания с их участием, а также с участием застройщиков, подрядных организаций, инициативных групп дольщиков, коммунальных служб для проработки возникающих проблемных вопросов в ходе строительства объектов.
Сегодня на объекты, где есть инвестиционная привлекательность, привлечены инвесторы - ЖК "Фреш", ЖК "Солнечный", ЖК "Седьмое небо", ЖК "Рич Хаус" и многие другие. Однако, к сожалению, в крае есть ряд объектов, у которых нет инвестиционной привлекательности, либо эти объекты требуют больших финансовых вложений. По таким долгостроям завершение строительства планируется с участием образованного Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства в Краснодарском крае.
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- Какое количество долгостроев будет введено в эксплуатацию по итогам текущего года? О каких ЖК идет речь? И какое количество долгостроев еще останется в регионе? В каких городах региона на сегодняшний день наиболее критичная ситуация?
- Мы планируем, что по итогам 2019 года в крае всего будет введено в эксплуатацию порядка 50 многоквартирных домов, часть из них уже введена в эксплуатацию, до конца года в Краснодаре завершат строительство жилых домов по улице Домбайской, 10, улице Парусной - 3 дома, улице Сахалинской - 2 дома, улице Снесарева - литер 16.2, в Ейске на днях был введен в эксплуатацию долгострой, квартиры в котором люди ждали более 10 лет. Таким образом, еще порядка 270 многоквартирных проблемных домов нам предстоит завершить в ближайшие три года. Наибольшее количество объектов в крае расположено в Краснодаре, а это порядка 60% от всех проблемных объектов. Есть долгострои в Анапе, Геленджике, Сочи, Новороссийске, Динском, Белореченском, Туапсинском и других районах края. И, кстати, часть из них будет завершена уже в этом году.
- Ранее губернатор призывал по каждому долгострою составить четкий план-график. В течение какого срока проблема с завершением долгостроев в крае будет решена в полном объеме?
- Мы планируем вводить новое жилье уже согласно поставленной губернатором задаче. Это, прежде всего, сопутствующее строительство социальной и транспортной инфраструктуры. Ситуация с обманутыми дольщиками находится на постоянном личном контроле губернатора. По его поручению был создан Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства в Краснодарском крае, за счет которого будет завершена часть недостроенных объектов. Кроме того, по решению главы Кубани в краевой закон внесены изменения для бюджетного финансирования достройки проблемных домов в высокой степени готовности.
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Сегодня мы, согласно новым критериям отнесения объектов к числу проблемных, сформировали реестр из 297 домов. В свою очередь, данный реестр разделен на три группы. Первая – объекты, которые самостоятельно достраиваются застройщиками, либо на них застройщики совместно с администрациями муниципальных образований привлекли инвесторов. Вторая – объекты, которые будут достраиваться в рамках дополнительных мер, предусмотренных краевым законом КЗ-3792 за счет краевой субсидии либо предоставления инвестору компенсационного земельного участка. Третья группа – это объекты, которые будут достраиваться федеральным Фондом совместно с региональным.
По каждому из объектов, где уже есть инвестор, с которым заключен договор о намерениях, есть одобрение Фонда на выделение финансирования, или же застройщиком откорректирован график строительства, муниципалитетами и нашим департаментом ведётся постоянный контроль исполнения намеченных сроков достройки.
- В последнее время появилась информация о том, что количество проблемных объектов на территории Краснодарского края резко увеличилось. С чем это связано?
- Да, мы видим, что различные люди и СМИ делают подобные заявления. Но тут имеет место самое обыкновенное непонимание процессов, которое приводит к подобным заблуждениям. Дело в том, что увеличилось не количество проблемных объектов, а изменилась методика их подсчета. Если раньше считали жилыми комплексами, то теперь на учет ставят каждое отдельное здание. Причем, даже нежилое. То есть, к примеру, если ЖК состоит из 10 домов и 4 нежилых построек – а это могут быть паркинги, хозпостройки, трансформаторные будки – то теперь вместо единицы в реестре будет число 14.
Фактически же за последние 2,5 года число проблемных объектов уменьшилось почти на 200 домов – это если считать по новой методике. Каждую неделю вводят в эксплуатацию как минимум один проблемный объект. И динамика эта в 2020 году еще возрастет. Основная причина этих позитивных изменений – зачистка строительной отрасли от недобросовестных застройщиков, создание и приведение законодательной базы к тому, чтобы не допустить появления в сфере жилищного строительства новых мошенников и аферистов.
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На сегодняшний день порядка 120 домов-долгостроев завершают сами застройщики. Более чем по 100 таким объектам ведутся или уже проведены переговоры с инвесторами. Причем, критерии отбора инвесторов – крайне жесткие. Мы не можем допустить, чтобы людей обманули еще раз.
И, наконец, 64 дома, не имеющие инвестпривлекательности, будут застроены за счет средств Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства в Краснодарском крае.
Есть поручения президента и губернатора, которые мы обязаны выполнить. И мы работаем над этим в ежедневном и круглосуточном режиме.
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