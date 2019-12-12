В Москве проверяют четыре школы после сообщений о минировании

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Сообщение с угрозами "минирования" поступили в четверг в адрес четырех школ и двух судов в Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"По состоянию на 09.45 информацию об угрозе взрывов получили шесть социально значимых объектов Москвы: четыре школы и два суда", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в настоящее время проводятся проверки.
Волна "минирований" судов, станций метро, соцобъектов Москвы и Петербурга длился уже две недели. Специальные службы, выезжающие на место, ни разу не обнаружили опасных или взрывчатых веществ.