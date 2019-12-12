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Оренбургская область
Оренбургская область
2019-12-12T10:26+0300
https://ria.ru/20191212/1562301580.html
Денис Паслер наградил победителей конкурса "Команда Оренбуржья"
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РИА Новости

Денис Паслер наградил победителей конкурса "Команда Оренбуржья"

10:25 12.12.2019 (обновлено: 10:26 12.12.2019)
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© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской областиВрио губернатора Оренбургской области Денис Паслер
Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области
ОРЕНБУРГ, 12 дек – РИА Новости. Награды победителям областного конкурса "Команда Оренбуржья" вручил губернатор Оренбургской области Денис Паслер, выступивший инициатором проведения этого мероприятия.
"Конкурс проводился по двум направлениям – кадровому и проектному. Заявки направили более двух тысяч участников – как оренбуржцев, так и жителей других регионов. Первый опыт получился успешным – и для региона, и для самих конкурсантов. Cамый главный результат – это приобретение новых компетенций, открытие в себе новых возможностей, новые коммуникации. И несомненно – перспективы, ради которых вы пришли на этот конкурс: стать частью команды Оренбуржья. Быть в центре принятия решений. Влиять на изменения в регионе. Сегодня мы с помощью открытого конкурса начали формировать необходимый кадровый резерв. Этот результат считаю главным для региона", - говорится в обращении главы региона к победителям конкурса.
Из 2300 участников конкурса в число победителей вошел 81 участник с наибольшим количеством баллов.
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Оренбургская областьДенис ПаслерОренбург
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