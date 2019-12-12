Денис Паслер наградил победителей конкурса "Команда Оренбуржья"

"Конкурс проводился по двум направлениям – кадровому и проектному. Заявки направили более двух тысяч участников – как оренбуржцев, так и жителей других регионов. Первый опыт получился успешным – и для региона, и для самих конкурсантов. Cамый главный результат – это приобретение новых компетенций, открытие в себе новых возможностей, новые коммуникации. И несомненно – перспективы, ради которых вы пришли на этот конкурс: стать частью команды Оренбуржья. Быть в центре принятия решений. Влиять на изменения в регионе. Сегодня мы с помощью открытого конкурса начали формировать необходимый кадровый резерв. Этот результат считаю главным для региона", - говорится в обращении главы региона к победителям конкурса.