Лекция о повышении финансовой грамотности

Мероприятие пройдет в рамках мультимедийного проекта "Лекторий на Зубовском"*.
В преддверии Нового года предпраздничная эйфория заставляет людей тратить деньги, не глядя на цены. В этой ситуации кредиты зачастую являются реальным подспорьем, позволяющим купить подарки для всех родных и близких. Однако после новогодних праздников наступает и "финансовое похмелье": приходит понимание, что на погашение полученного кредита средств уже не хватает. Люди берут новые займы, чтобы закрыть уже имеющиеся; не теряют своей популярности и услуги микрофинансовых организаций.
Как не поддаться сиюминутному импульсу потребления, приобретая не самый необходимыми товар? Как повысить финансовую грамотность и не попасть в порочный круг "кредит ради выплаты кредита"?
*"Лекторий на Зубовском" — мультимедийный проект, который предусматривает проведение лекций по широчайшему кругу международных и внутрироссийских тем и отвечает запросам аудитории, позволяя формировать объективный взгляд на различные события мировой истории и современности.
Мероприятие бесплатное для всех желающих при условии обязательной регистрации!
Регистрация: accreditation@rian.ru
Вход по предъявлении паспорта.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
В преддверии Нового года предпраздничная эйфория заставляет людей тратить деньги, не глядя на цены. В этой ситуации кредиты зачастую являются реальным подспорьем, позволяющим купить подарки для всех родных и близких. Однако после новогодних праздников наступает и "финансовое похмелье": приходит понимание, что на погашение полученного кредита средств уже не хватает. Люди берут новые займы, чтобы закрыть уже имеющиеся; не теряют своей популярности и услуги микрофинансовых организаций.
Как не поддаться сиюминутному импульсу потребления, приобретая не самый необходимыми товар? Как повысить финансовую грамотность и не попасть в порочный круг "кредит ради выплаты кредита"?
*"Лекторий на Зубовском" — мультимедийный проект, который предусматривает проведение лекций по широчайшему кругу международных и внутрироссийских тем и отвечает запросам аудитории, позволяя формировать объективный взгляд на различные события мировой истории и современности.
Мероприятие бесплатное для всех желающих при условии обязательной регистрации!
Регистрация: accreditation@rian.ru
Вход по предъявлении паспорта.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/