В Бурятии ребенок погиб из-за упавшего на него телевизора

По предварительным данным, женщина, проживающая в Улан-Удэ, с середины ноября гостила с двухлетним сыном у родственников в Курумканском районе. В среду они стали играть и танцевать в комнате, "ребенок задел неустойчивый стол у стены, на котором располагался тяжелый кинескопный телевизор". Стол перевернулся, телевизор слетел со столешницы и упал на голову мальчика.