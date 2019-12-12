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2019-12-12T10:10+0300
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В Бурятии ребенок погиб из-за упавшего на него телевизора
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РИА Новости

В Бурятии ребенок погиб из-за упавшего на него телевизора

10:10 12.12.2019
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© Фото : Pixabay / marionbrunВрачи во время операции
Врачи во время операции
© Фото : Pixabay / marionbrun
Врачи во время операции. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 12 дек - РИА Новости. Врачи не смогли спасти ребенка, получившего серьезные травмы головы из-за упавшего на него телевизора в Бурятии, сообщает СУСК республики.
По предварительным данным, женщина, проживающая в Улан-Удэ, с середины ноября гостила с двухлетним сыном у родственников в Курумканском районе. В среду они стали играть и танцевать в комнате, "ребенок задел неустойчивый стол у стены, на котором располагался тяжелый кинескопный телевизор". Стол перевернулся, телевизор слетел со столешницы и упал на голову мальчика.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
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"На крики матери прибежала соседка, которая вызвала скорую медицинскую помощь. Мальчика отвезли в больницу, но, несмотря на усилия врачей, вскоре малыш скончался от полученных повреждений", - говорится в сообщении.
По данному факту проводится доследственная проверка.
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Республика БурятияПроисшествия
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