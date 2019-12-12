2019-12-12T12:42+0300
2019-12-12T12:42+0300
https://ria.ru/20191212/1562300922.html
Дмитрий Медведев проводит заседание правительства. Прямая трансляция
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РИА Новости
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РИА Новости
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Дмитрий Медведев проводит заседание правительства. Прямая трансляция
В правительстве проходит заседание под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева.
2019-12-12T12:42+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=52363495&type=mp4
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PT1S
Дмитрий Медведев проводит заседание правительства. Прямая трансляция
В правительстве проходит заседание под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева.
Министры обсуждают исполнение федерального бюджета за девять месяцев, выполнение федеральных целевых программ, а также ряд законодательных изменений.