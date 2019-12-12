Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-12T12:42+0300
https://ria.ru/20191212/1562300922.html
Дмитрий Медведев проводит заседание правительства. Прямая трансляция
https://cdn21.img.ria.ru/images/156230/49/1562304963_0:0:1024:576_1036x0_80_0_0_6c4c1639c6c9f88e0a4d3d79e942479d.png
РИА Новости
Дмитрий Медведев проводит заседание правительства. Прямая трансляция
В правительстве проходит заседание под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева.
2019-12-12T12:42+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=52363495&type=mp4
https://cdn21.img.ria.ru/images/156230/49/1562304963_0:0:1024:576_1200x0_80_0_0_e68df5b547ddc1c4349fd44d76963f57.png
https://cdn24.img.ria.ru/images/156230/49/1562304963_115:0:883:576_1200x0_80_0_0_1671a0eb6abf4c8a491ac3992d98ff8f.png
https://cdn25.img.ria.ru/images/156230/49/1562304963_211:0:787:576_1200x0_80_0_0_5ed0aff89fef33e8eb02745380d3a8cb.png
PT1S

Дмитрий Медведев проводит заседание правительства. Прямая трансляция

12:42 12.12.2019
99
В правительстве проходит заседание под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева.
Министры обсуждают исполнение федерального бюджета за девять месяцев, выполнение федеральных целевых программ, а также ряд законодательных изменений.
100015
Обсудить 1
Дмитрий МедведевПравительство РФРоссияПолитика
Рекомендуем
Вологодский кремль
Вологодским бюджетникам в 2020 году повысят зарплату
Президент России Владимир Путин во время традиционной встречи с судьями Конституционного Суда, приуроченной ко Дню Конституции России
Путин отметил роль КС в формировании нового законодательства
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников
Некоторые статьи Конституции требуют корректировки, заявил сенатор
Северный морской путь. Порт Певек
Трутнев раскрыл детали плана развития Северного морского пути
Здание Государственной Думы в Москве
Госдума отменила дорогостоящую поездку депутатов на форум в Австралию
Посол ФРГ в Москве Андреас фон Гайр прибыл в МИД
Посол Германии прибыл в МИД на фоне ситуации с высылкой дипломатов
Президент РФ В. Путин на церемонии прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым в храме Христа Спасителя
Путин приехал на церемонию прощания с Лужковым
Статуэтка богини правосудия Фемиды
В Петербурге эвакуируют суды из-за угроз минирования
Дмитрий Песков
Песков заявил, что ему неизвестно о возможном изменении Конституции
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев оценил баланс между свободой и ответственностью в Конституции
Президент России Владимир Путин во время традиционной встречи с судьями Конституционного Суда, приуроченной ко Дню Конституции России
Путин рассказал о частых ссылках на позицию КС при проработке решений
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Дагестане четырех женщин заподозрили в купле-продаже ребенка
Экскурсовод в традиционной русской одежде на фоне Кремля в Великом Новгороде
Правительство одобрило проект о требованиях к экскурсоводам
Телеканал Russia Today
RT на испанском языке отметил десять лет в эфире
Частный санаторий в Белоруссии
В Белоруссии опровергли данные о серьезном подорожании отдыха в стране
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:34Выставка работ Андрея Стенина стала одной из самых посещаемых в ЛНР
20:29В Дагестане четыре человека пострадали при взрыве газа в доме
20:25США испытали запрещенную ДРСМД ракету
20:24Вице-премьер Крыма прокомментировал ноту протеста Киева Сербии
20:20В России оценили слова депутата бундестага о "капитуляции" перед США
20:19В Сочи четыре человека погибли при столкновении двух иномарок
20:05Трутнев назвал главную задачу нового руководителя ЕАО
19:58Харви Вайнштейну проведут операцию на спине
19:57Аваков допустил, что уйдет в отставку после резонансных дел
19:55Моралес заявил, что продолжит борьбу за права угнетенных
19:50Лукашевич призвал к законодательному закреплению "формулы Штайнмайера"
19:47В ЦИК назвали дату выборов губернаторов Иркутской области и ЕАО
19:45В Киеве допустили причастность России к организации убийства Шеремета
19:38Лукашевич призвал подготовить доклад о жертвах обстрелов в Донбассе
19:33Комиссия МЧС проверит выплаты пострадавшим от паводка в Приангарье
19:33В Великобритании завершились слушания по долгу Украины перед Россией
19:31Аэропорт Сочи готов создать комнаты для курения
19:30В Оренбуржье пять человек пострадали в ДТП с двумя автомобилями
19:28Зеленский отметил прогресс в расследовании убийства Шеремета
19:24Лукашевич сообщил о нарушениях режима тишины в Донбассе
Лента новостейМолния