Торговая война США и Китая продлится еще пять лет, предположил эксперт

Китай и США уже более года находятся в состоянии "торговой войны". Страны неоднократно вводили и повышали взаимные торговые пошлины. Торговый спор между крупнейшими мировыми экономиками негативно влияет на общий экономический рост.

США анонсировали введение очередных импортных пошлин на китайские товары 15 декабря, однако инвесторы на мировых рынках надеются, что это решение будет отложено, т.к. стороны ведут переговоры о заключении торгового соглашения.

"Сейчас завершается первая фаза торговой войны. Вероятно, после первой фазы последуют разногласия по поводу других вещей. Торговая война на самом деле глубокое противостояние между крупнейшими экономиками мира, где вторая экономика бросает вызов первой. Это словосочетание будет с нами на протяжении еще пяти лет", - полагает Варнхольт.

"Я думаю, что мировая экономика, цитируя главу ФРС Джерома Пауэлла, – "это хорошее место", несмотря на все потрясения. Я не помню ни одного года без потрясений, они присутствуют всегда. В целом, вижу в мировой экономике больше сильных сторон, чем слабых", - добавил собеседник агентства.