В Новокузнецке ввели режим "черного неба"

"По данным территориального отдела Роспотребнадзора, с 18.00 11 декабря до 18.00 13 декабря в Новокузнецке для предприятий города объявлен режим №1 неблагоприятных метеорологических условий. Жителям города рекомендуется не находиться длительное время на открытом воздухе, при возможности выехать в загородную зону; отказаться от проветривания жилых помещений, офисов, помещений детских дошкольных учреждений, образования, здравоохранения", – говорится в сообщении.