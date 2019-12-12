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В Новокузнецке ввели режим "черного неба"
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РИА Новости

В Новокузнецке ввели режим "черного неба"

09:03 12.12.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновТрубы ТЭЦ
Трубы ТЭЦ
© РИА Новости / Максим Блинов
Трубы ТЭЦ. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 12 дек - РИА Новости. Режим неблагоприятных метеоусловий (режим "черного неба") объявлен в Новокузнецке до вечера пятницы: промышленные предприятия должны снизить выброс загрязняющих веществ, а жителям рекомендуют не находиться долго на открытом воздухе, сообщает администрация города.
"По данным территориального отдела Роспотребнадзора, с 18.00 11 декабря до 18.00 13 декабря в Новокузнецке для предприятий города объявлен режим №1 неблагоприятных метеорологических условий. Жителям города рекомендуется не находиться длительное время на открытом воздухе, при возможности выехать в загородную зону; отказаться от проветривания жилых помещений, офисов, помещений детских дошкольных учреждений, образования, здравоохранения", – говорится в сообщении.
На предприятиях выбросы загрязняющих веществ должны быть сокращены на 15-20%. Мероприятия носят организационно-технический характер и не приводят к снижению производительности предприятий, так как усиливается контроль работы газоочистного оборудования, автоматических систем управления, проводится внеочередная проверка автотранспорта на дымность выхлопных газов, ограничивается работа вспомогательного оборудования.
Челябинск
4 сентября, 13:34
Челябинские власти попросили предприятия снизить выбросы в воздух
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РоспотребнадзорКемеровоНовокузнецкПроисшествия
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