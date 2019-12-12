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Двух моряков с арестованного в Сингапуре судна репатриировали в Россию
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РИА Новости

Двух моряков с арестованного в Сингапуре судна репатриировали в Россию

06:16 12.12.2019
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСингапур
Сингапур
© РИА Новости / Антон Денисов
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Сингапур. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 12 дек - РИА Новости. Два моряка с арестованного в Сингапуре судна "Севастополь" попавшей под санкции компании "Гудзон" вернулись на родину, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
Ранее в "Гудозоне" сообщили, что власти порта Сингапура арестовали за долги попавшее под американские санкции российское судно "Севастополь" и хотят добиться через суд разрешения продать его. Долг образовался во время простоя судна в Сингапуре, которое компания не могла отремонтировать, так как местные компании отказывались это делать из-за боязни вторичных санкций.
"В Приморскую транспортную прокуратуру через посольство Российской Федерации в Республике Сингапур обратились два члена экипажа теплохода "Севастополь" с жалобами на неисполнение судовладельцем обязанности по их репатриации из иностранного порта. Установлено, что "Судоходная компания Гудзон" по истечении сроков действия трудовых договоров не приняло меры к репатриации российских моряков из морского порта Сингапур", - говорится в сообщении.
По данным ДВТП, компания своевременно не выплатила зарплату морякам. Транспортный прокурор внес представление руководителю судоходной компании и обратился в суд с иском.
"Задолженность по заработной плате погашена в полном объеме, перечислена компенсация за ее несвоевременную выплату, оба моряка возвращены в Россию", - сообщает прокуратура.
Также суд привлек к административной ответственности в виде предупреждения компанию и ее руководителя.
США в августе 2018 года внесли в список санкций по КНДР две российские компании и шесть судов, в том числе судоходную компанию "Гудзон" и принадлежащее ей судно "Севастополь". Минфин США утверждает, что попавшие в список суда якобы участвовали в поставках в КНДР очищенных нефтепродуктов, которые, предположительно, перекачивались с российских на северокорейские суда в открытом море. Компания опровергает данные о причастности к этим поставкам.
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6 декабря, 22:29
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