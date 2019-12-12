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На Камчатке рассказали о планах по переселению соотечественников
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РИА Новости

На Камчатке рассказали о планах по переселению соотечественников

04:40 12.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид Петропавловска-Камчатского с Мишенной горы
Вид Петропавловска-Камчатского с Мишенной горы
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Вид Петропавловска-Камчатского с Мишенной горы. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 12 дек - РИА Новости. Более 430 человек приехало с начала года на Камчатку в рамках программы по переселению соотечественников из-за рубежа, это на 45% превышает плановый показатель, сообщает правительство региона в четверг.
"За 11 месяцев 2019 года в Камчатский край переселились 435 соотечественников, что превышает годовой плановый показатель – 300 человек – на 45%... Из общего числа переселившихся 333 человека – трудоспособного возраста, из них уже работают 269 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что среди приехавших 128 медицинских работников и фармацевтов, 5 научных сотрудников и 38 студентов. Около 70% переселенцев трудоспособного возраста имеют профессиональное образование, участниками программы также стали более 70 индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в регионе. В этом году социальную поддержку получили 169 переселенцев - 93 из них оказано содействие во временном размещении в период адаптации.
Сообщается, что за 10 месяцев текущего года в Россию прибыло и поставлено на учет почти 92,5 тысячи человек. Соотечественников принимают 76 регионов, к началу следующего года их количество увеличится до 80.
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