На Камчатке рассказали о планах по переселению соотечественников

"За 11 месяцев 2019 года в Камчатский край переселились 435 соотечественников, что превышает годовой плановый показатель – 300 человек – на 45%... Из общего числа переселившихся 333 человека – трудоспособного возраста, из них уже работают 269 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди приехавших 128 медицинских работников и фармацевтов, 5 научных сотрудников и 38 студентов. Около 70% переселенцев трудоспособного возраста имеют профессиональное образование, участниками программы также стали более 70 индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в регионе. В этом году социальную поддержку получили 169 переселенцев - 93 из них оказано содействие во временном размещении в период адаптации.